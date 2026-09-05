Fiumicino, maxi investimento da 9 miliardi: arriva la quarta pista, i taxi applaudono al piano

Un ponte ideale lanciato sui cieli del mondo per confermare la Capitale come grande porta d’accesso d’Italia.

L’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino si prepara a cambiare pelle e dimensioni, proiettandosi in una nuova era grazie a un imponente programma di investimenti privati da 9 miliardi di euro firmato da Aeroporti di Roma (AdR).

Al centro dell’ambiziosa visione infrastrutturale spicca la realizzazione della quarta pista, un tassello decisivo per far fronte al continuo incremento dei flussi turistici e commerciali verso la Citta Eterna.

L’intesa a sorpresa: le auto bianche scommettono sull’hub

In un panorama cittadino spesso segnato da tensioni di categoria, il progetto di sviluppo dello scalo trova l’inattesa ed entusiastica convergenza delle sigle sindacali del trasporto pubblico non di linea. Un cartello compatto — che vede unite Fit Cisl Taxi, Ugl Taxi, Federtaxi Cisal, Uritaxi Lazio, Fast Confsal Taxi, Cna Taxi, Claai Atpl, Uti, Agci Taxi, Confcooperative Trasporto Persone Roma, Consultaxi, Sul Taxi, Atitaxi e Atlt — accoglie con favore le prospettive di crescita dell’infrastruttura.

«Un aeroporto capace di sfidare i grandi scali esteri equivale a un flusso costante di viaggiatori e, di riflesso, a maggiori opportunità occupazionali per chi garantisce ogni giorno l’accoglienza su strada a Fiumicino», evidenziano i rappresentanti dei lavoratori.

Nella formula «più turismo, più passeggeri, più lavoro» si riassume il pragmatismo di una categoria che legge nell’espansione dello scalo un polmone di sostenibilità economica per l’intero settore.

Il nodo della mobilità a terra: «Servono collegamenti all’altezza»

Se l’entusiasmo per il piano da 9 miliardi è tangibile, dalla piazza dei tassisti arriva comunque un richiamo chiaro alla programmazione integrata:

Sinergia tra cielo e strada: La crescita dei terminal e delle piste non potrà avvenire in maniera isolata, ma dovrà essere accompagnata dal contestuale potenziamento delle reti viarie, dei collegamenti e delle aree di sosta.

Accoglienza da Capitale europea: L’obiettivo condiviso tra maestranze e gestori è trasformare l’impatto dei nuovi flussi in un’esperienza di viaggio impeccabile fin dal primo minuto di arrivo a Roma, evitando strozzature e criticità nei periodi di massimo afflusso.

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