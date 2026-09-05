Giro di vite al Colosseo: scattano i primi otto “DASPO” urbani tra borseggiatori e truffatori delle tre campanelle

La nuova mappa della sicurezza urbana nel cuore monumentale della Capitale produce i suoi primi effetti sul campo.

A pochi giorni dall’entrata in vigore del provvedimento prefettizio che ha istituito la “zona a tutela rafforzata” nell’area compresa tra il Colosseo e i Fori Imperiali, sono stati notificati i primi otto ordini di allontanamento.

Una risposta operativa coordinata dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro per restituire decoro e vivibilità al quadrante archeologico maggiormente preso d’assalto da visitatori da tutto il mondo.

Borseggio con destrezza sopra la fermata metro: fermati in Largo Agnesi

I primi due provvedimenti sono scattati al termine di un blitz antiborseggio condotto dai militari del Comando di Roma Piazza Venezia in un punto strategico del passeggio turistico:

L’aggressione al visitatore: In Largo Gaetana Agnesi, la terrazza prospiciente l’Anfiteatro Flavio, due giovani di nazionalità cilena (di 25 e 22 anni) hanno sfilato con destrezza lo zaino a un turista tedesco, contenente smartphone, carte di credito e contanti.

L’arresto e il Daspo: Bloccati prima che potessero far perdere le proprie tracce, per i due è scattato l’arresto in flagranza e il recupero dell’intera refurtiva, subito riconsegnata al proprietario.

Contestualmente alla misura cautelare, è stato notificato il foglio d’allontanamento coatto dal perimetro monumentale.

La trappola delle “tre campanelle” in via dei Fori Imperiali

Gli altri sei Daspo urbani hanno colpito una vera e propria banda organizzata specializzata nelle truffe di strada:

I ruoli del raggiro: I militari hanno sorpreso lungo via dei Fori Imperiali sei cittadini romeni intenti a mettere in scena il classico “gioco delle tre campanelle”. Il gruppo operava secondo uno schema ben rodato, dividendosi tra il banconiere, i finti scommettitori posti ad attirare i passanti e le vedette pronte a dare l’allarme.

Denunce e fogli di via: Per tutti e sei è scattata la denuncia a piede libero per truffa in concorso ed esercizio abusivo di gioco d’azzardo. Nei confronti di uno dei soggetti coinvolti, già noto alle forze dell’ordine, è stato inoltre emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Roma.

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