Falsi verbali stradali via SMS, Roma Capitale avverte: “È una truffa”

Un nuovo tentativo di truffa digitale prende di mira i cittadini romani sfruttando il nome di Roma Capitale.

L’amministrazione ha segnalato una campagna di messaggi SMS fraudolenti attraverso i quali vengono comunicate presunte violazioni del Codice della strada e richiesti pagamenti per sanzioni inesistenti.

Nei messaggi inviati agli utenti viene inserito un collegamento che rimanda a siti web non ufficiali, creati con l’obiettivo di sottrarre dati personali e informazioni bancarie.

Roma Capitale ha chiarito che si tratta di una frode e ha invitato i cittadini alla massima prudenza: nessun pagamento deve essere effettuato attraverso i link contenuti negli SMS ricevuti.

L’appello ai cittadini: “Non inserite dati e cancellate i messaggi”

L’amministrazione capitolina raccomanda di non aprire i collegamenti presenti nei messaggi sospetti, di non fornire credenziali, informazioni personali o dati relativi a carte e conti correnti.

In caso di ricezione di comunicazioni di questo tipo, il consiglio è quello di eliminare immediatamente l’SMS e verificare eventuali pendenze esclusivamente attraverso i canali istituzionali ufficiali.

Roma Capitale ha inoltre annunciato di aver già avviato le verifiche necessarie per tutelare i cittadini e contrastare l’utilizzo illecito del nome dell’amministrazione.

“Verbali e pagamenti solo attraverso canali ufficiali”

Il Campidoglio ha ricordato che le notifiche relative a verbali e richieste di pagamento non vengono mai trasmesse tramite SMS contenenti collegamenti esterni.

Le eventuali comunicazioni riguardanti sanzioni stradali seguono infatti le modalità previste dalla normativa e vengono gestite attraverso i canali ufficiali, non tramite messaggi che invitano a effettuare pagamenti immediati attraverso siti web esterni.

L’invito resta quindi quello di prestare attenzione alle comunicazioni ricevute e di diffidare da messaggi che utilizzano loghi, nomi o riferimenti istituzionali per creare un’apparente credibilità.

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