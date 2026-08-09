Alt! Conta fino a dieci e poi rispondi

Siamo veramente in grado, oggigiorno, di respirare profondamente e contare fino a dieci? Riusciremmo davvero a rispettare un minuto di silenzio, un minuto che non sia simbolico ma un giro intero di lancetta, senza provare quella sensazione di smaniosa frenesia?

Usciremmo mai di casa senza l’orologio al polso o senza sbloccare il telefono per vedere che ore sono (così, già che ci siamo, controlliamo anche le notifiche su WhatsApp)? In un mondo dove tutto corre alla velocità della luce, siamo ancora in grado di aspettare il telegiornale della sera per sapere cosa sia successo nel mondo? Oppure (pazzia!) leggere le notizie direttamente sul quotidiano il mattino seguente? D’accordo, con i ritmi di oggi chi ha il tempo di leggere un giornale? Ma, prima ancora, chi ha il tempo di andarselo a comprare?

Non c’è nulla di male ad avere una vita impegnata: c’è chi se la sceglie e chi se la ritrova. Mandiamo una faccina per fare gli auguri, magari un messaggio vocale perché vogliamo trasmettere un po’ più di entusiasmo, ma non sia mai che selezioniamo il numero e proviamo a chiamare. <<E se poi dall’altra parte mi “blocca” a parlare?>>. Non possiamo correre questo rischio: faccina sorridente, due bicchieri che fanno cin cin e cappellino con trombetta. A posto così.

E se, mentre facciamo la spesa, incontrassimo il vicino dall’altra parte dello scaffale? Per carità. Non sia mai che inizi a chiedermi come stanno “i pupi”, se a casa va tutto bene o se anch’io abbia sentito quello strano rumore l’altra sera. Meglio prendere il pacco di biscotti e filare via. Anzi, sbrighiamoci a tornare a casa: ci manca solo di incrociarlo sul pianerottolo!

Siamo talmente abituati a correre che ormai anche i nostri occhi procedono alla stessa velocità. E i social? Siamo affamati di reel (video) al punto che il verbo “scrollare” ha ormai sostituito il caro vecchio “sfogliare”. Vogliamo essere informati, ma spesso non abbiamo tempo per l’approfondimento: ci fermiamo ai titoli, ignorando del tutto il contenuto, e corriamo subito nei commenti a dire la nostra. O meglio, a portare il nostro tifo.

Sì, il tifo. Come quello da stadio. Solo che il tifo per la propria squadra è un sentimento che non si spiega: lo si ha e basta. Come dice il vecchio detto “non si discute, si ama”.

Ma siamo davvero convinti che debba essere così anche per tutto il resto? Siamo sicuri che dobbiamo fare il tifo anche per una nostra opinione, senza ascoltare alcuna ragione, “fino alla fine”?

Dov’è finito il dialogo? Il dibattito? L’analisi? L’approfondimento? Semplicemente… non c’è tempo.

Ed ecco che i gruppi social di quartiere si trasformano in uno stadio. In campo ci sono le vicende internazionali, quelle nazionali e, in piccolo, anche il nostro territorio: lampioni spenti, buche, cassonetti stracolmi, insicurezza, disagio sociale e giovanile. Sugli spalti, invece, due curve (naturalmente) contrapposte. E quello che si sente, o meglio si legge, sono soprattutto insulti, offese e denigrazioni.

Siamo vicini di quartiere, abitiamo l’uno di fronte all’altro, condividiamo gli stessi spazi, lo stesso parco, lo stesso supermercato, magari perfino la stessa gelateria. Eppure, non troviamo il tempo per comprenderci. Non troviamo il tempo per capire cosa sia successo, per indagare a fondo. Facciamo prima a dare la colpa. Non importa a chi: basta avere un bersaglio.

Ci sentiamo chiamati a schierarci: “Roma o Lazio”? Non puoi limitarti semplicemente ad ammirare il gesto atletico di un campione o analizzare uno schema su calcio d’angolo che non ha funzionato: devi scegliere da che parte stare.

Parliamoci chiaro: i social non sono il male del mondo. Sono strumenti straordinari che permettono alle persone di rimanere in contatto. Ben vengano i gruppi di quartiere, ben vengano le notizie di pubblica utilità. Il problema nasce quando dimentichiamo di fermarci. Di sospendere il giudizio. Non dobbiamo avere per forza una risposta a tutto. Possiamo anche concederci il lusso di riflettere e magari rispondere il giorno dopo.

Perché è molto più facile, e soprattutto più veloce, dare la colpa. Non importa a chi: basta colpire. E così si va avanti, di reel in reel, di post in post, caricandoci di un odio inutile, innaturale, alimentato più dalla fretta che dalla comprensione.

E se qualcuno ti dicesse: “Alt! Conta fino a dieci.”

Lo scriveresti ugualmente quel commento gratuito e nocivo? Ignoreresti comunque il tuo vicino? Due emoji di palloncini sarebbero ancora il meglio che potresti augurare a un amico nel giorno del suo compleanno?

Non devi rispondere adesso.

Conta fino a dieci.

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