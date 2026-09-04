Il rumore sul pianerottolo tradisce il tentativo di furto: tre giovani bloccati a Montesacro

Il metallo che sfrega contro la serratura nel silenzio del pianerottolo e i passi leggeri nell’oscurità del condominio.

È bastato un rumore di troppo nel cuore della notte a tradire tre giovani topi d’appartamento a Montesacro, insospettendo i residenti di un palazzo in via Montecristo.

La chiamata immediata al 112 ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino di intervenire sul posto in manciata di minuti, cogliendo i malviventi sul fatto.

La trappola sul pianerottolo e il blitz in flagranza

I militari, giunti d’urgenza nello stabile, sono saliti lungo le scale cogliendo il gruppo mentre era ancora concentrato sulle operazioni di scasso:

Il blitz d’incursione: I tre stavano tentando di scardinare la porta blindata di un appartamento con arnesi di precisione, ignari che la pattuglia stesse salendo le scale.

L’identificazione dei fermati: Bloccati prima che potessero tentare la fuga, i tre sono stati identificati in un cittadino venezuelano di 17 anni e in due cittadini cileni di 17 e 24 anni.

Tutti privi di una dimora fissa e già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici contro il patrimonio.

Sequestrato il kit dello scasso: scatta la denuncia

L’ispezione della zona di intervento ha confermato il piano della banda:

Attrezzi da scasso nel kit: I militari hanno recuperato e posto sotto sequestro uno zaino contenente cacciaviti, grimaldelli, leve metalliche e altri strumenti utili per forzare serrature complesse.

Denuncia in concorso: Nei confronti dei tre è scattata la denuncia a piede libero per tentato furto aggravato in concorso, con le posizioni dei due minorenni vagliate dalla Procura per i Minorenni di Roma.

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