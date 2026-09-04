Marciapiede, rampe e paletti: così il Campidoglio prova a mettere ordine sull’Aurelia Antica

Un passaggio pedonale protetto dove oggi chi cammina a piedi deve sfidare il traffico e schivare le auto a filo di carreggiata.

Prenderanno il via lunedì 7 settembre i lavori previsti da Roma Capitale per la realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Aurelia Antica, nello snodo strategico compreso tra via delle Fornaci e via di San Pancrazio.

Un intervento coordinato dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici (Csimu) pensato per colmare un’annosa carenza di spazi dedicati ai pedoni e garantire collegamenti protetti e continui in una delle arterie storiche della città.

Cantiere di notte e modifiche alla viabilità

Per ridurre al minimo gli impatti sul traffico durante le ore di punta, il cantiere opererà prevalentemente con orario notturno, terminando le attività entro la metà di settembre:

Senso unico alternato notturno: Tra le 20.00 e le 07.00 del mattino la circolazione sarà regolata da impianto semaforico temporaneo.

Presidio diurno con movieri: Qualora la complessità di particolari fasi lavorative lo renda indispensabile, il senso unico alternato potrà essere attivato anche nella fascia diurna (7.00-20.00), sotto la supervisione di personale addetto alla viabilità.

Riqualificazione in due fasi e accessibilità

Il piano del Campidoglio punta a restituire decoro e fruibilità all’intera intersezione:

Il nuovo marciapiede su via Aurelia Antica: Saranno realizzate rampa d’accesso e scivoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche, oltre all’installazione di paletti dissuasori di sosta per mettere in sicurezza il passaggio pedonale. L’opera si completerà con la riasfaltatura della sede stradale.

La fase due su via delle Fornaci: Nelle sezioni più strette, dove le dimensioni della carreggiata non permettono la posa di un marciapiede tradizionale, verrà allestito un percorso protetto delimitato da elementi fisici. Successivamente si procederà alla rimodulazione dell’incrocio tra via delle Fornaci e via Aurelia Antica.

Il commento delle istituzioni: «Restituiamo sicurezza e continuità a chi si muove a piedi in uno snodo storicamente critico — spiega l’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini —. Grazie a questo cantiere consentiamo di accedere in totale sicurezza a Villa Doria Pamphilj anche a chi proviene da via delle Fornaci. Si tratta di un’opera mirata ma essenziale per l’accessibilità e la tutela dei cittadini».

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