Portuense, scavi e sondaggi nel sottosuolo: il punto su i lavori in via Giannetto Valli

Proseguono senza sosta gli scavi e le verifiche tecniche in via Giannetto Valli, nel quartiere Portuense, dove sono in corso le attività preliminari all’intervento di consolidamento delle cavità presenti nel sottosuolo.

Da qualche giorno è scattata la chiusura completa al traffico del tratto compreso tra viale Prospero Colonna e via Alberto Mancini. Una decisione adottata su richiesta dell’impresa incaricata dei lavori e della Regione Lazio per consentire agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza e tutelare l’incolumità pubblica, anche alla luce dei primi risultati emersi dalle indagini effettuate nell’area.

A fare il punto sull’intervento è il presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, che ha sottolineato la necessità di conciliare le esigenze del cantiere con quelle dei residenti.

«Stiamo lavorando per rendere questa disposizione compatibile con le esigenze di trasporto dei residenti in condizione di fragilità e per garantire la continuità del percorso pedonale di via Giannetto Valli da e verso via Alberto Mancini», spiega Lanzi.

Il presidente del Municipio XI ribadisce quindi l’impegno a seguire da vicino l’evoluzione del cantiere, considerata la delicatezza delle operazioni in corso: «Ho preso un impegno con i cittadini e intendo rispettarlo: seguire ogni fase di questo cantiere con la massima attenzione, mettendo sempre al primo posto la sicurezza».

La chiusura della strada resterà legata alle esigenze delle attività di scavo e di indagine, necessarie per definire gli interventi di consolidamento del sottosuolo e ridurre il rischio di eventuali dissesti nell’area.

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