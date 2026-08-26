San Giovanni, al via il restyling del mercato di via Orvieto: posizionati i box provvisori per la Fase 1 del progetto

Il commercio di vicinato nel rione San Giovanni si prepara a cambiare volto. Sono scattati ufficialmente in via Orvieto, nel tratto compreso tra via Terni e via La Spezia, i lavori per la posa dei box prefabbricati provvisori destinati ad accogliere temporaneamente gli ambulanti.

Un passaggio chiave che darà il via alla completa ricostruzione della struttura rionale e alla successiva valorizzazione degli spazi pubblici del quartiere.

A tracciare le linee guida e il cronoprogramma dell’intervento è stato Marcello Morlacchi, vicepresidente e assessore del Municipio VII, confermando l’avvio imminente delle prime operazioni di cantiere coordinate dagli uffici locali.

Il piano in due tappe: dalla demolizione al nuovo polo commerciale

La tabella di marcia stabilita dall’amministrazione municipale è stata suddivisa in due macro-fasi operative, pensate per garantire la continuità delle attività economiche durante l’avanzamento dei lavori.

La prima fase prenderà il via non appena sarà completato il trasferimento degli operatori attualmente attivi nel tratto tra via Terni e via Taranto all’interno dei box temporanei forniti dal Municipio VII.

Una volta svuotata l’area, le maestranze provvederanno all’allestimento delle recinzioni di cantiere e alla demolizione integrale del vecchio e ormai obsoleto mercato stradale.

Sui medesimi spazi sorgerà la struttura definitiva del Nuovo Mercato Tuscolano I, concepita secondo standard moderni e funzionali.

La riqualificazione pedonale e il restyling del quartiere

La seconda fase scatterà soltanto al termine dell’edificazione del nuovo polo al coperto. Con l’ingresso dei commercianti nei nuovi stalli definitivi, le aree temporanee attualmente individuate tra via Terni e via La Spezia verranno liberate.

Si procederà quindi con le opere di arredo urbano e di pavimentazione per trasformare la sede stradale in un’ampia isola pedonale a disposizione dei residenti.

Un intervento dal forte impatto urbano che punta a restituire ordine e vivibilità al settore orientato verso via La Spezia, ponendo fine al degrado dei vecchi arredi per consegnare al quadrante uno spazio pubblico rinnovato e pienamente fruibile.

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