Portuense, partono le verifiche in via Giannetto Valli: primo passo verso la messa in sicurezza del sottosuolo

Dopo anni di rinvii, segnalazioni e attese da parte dei residenti, qualcosa finalmente si muove in via Giannetto Valli, nel quartiere Portuense.

Nei giorni scorsi hanno preso il via le indagini preliminari necessarie ad avviare l’intervento di consolidamento delle cavità sotterranee presenti nell’area, una criticità che da tempo preoccupa cittadini e istituzioni.

Si tratta del primo passaggio operativo di un percorso atteso da anni e considerato fondamentale per garantire la sicurezza della zona.

Le attività tecniche consentiranno infatti di acquisire tutti gli elementi necessari per definire nel dettaglio i lavori di consolidamento del sottosuolo e programmare gli interventi successivi.

Lo sblocco dell’iter è stato possibile grazie a un finanziamento integrativo superiore al milione di euro messo a disposizione da Roma Capitale, risorse che hanno consentito alla Regione Lazio di dare finalmente impulso a un progetto rimasto troppo a lungo fermo nelle fasi preliminari.

L’avvio delle verifiche rappresenta una risposta concreta a una delle questioni più delicate del quadrante Portuense, dove la presenza di cavità sotterranee richiede da tempo interventi specialistici per prevenire possibili criticità e garantire la stabilità dell’area.

Per i residenti del quartiere si tratta di una notizia attesa da anni. L’inizio delle indagini, infatti, segna il passaggio dalle promesse ai fatti e apre la strada a un’opera considerata strategica per la sicurezza del territorio.

Nei prossimi mesi gli accertamenti tecnici permetteranno di completare il quadro conoscitivo del sottosuolo e di definire le modalità operative dei lavori, che avranno l’obiettivo di consolidare le cavità esistenti e ridurre i rischi connessi alla loro presenza.

Un intervento complesso, ma considerato indispensabile, che ora entra finalmente nella sua fase concreta dopo un lungo periodo di attesa e di confronti tra gli enti coinvolti.

Per il quartiere Portuense è il primo passo verso una soluzione definitiva di una problematica che da troppo tempo attendeva risposte.

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