Roma, via al piano “Scuole Verdi”: riscaldamento e aria condizionata nuova in mille istituti

Svolta storica per le aule, i nidi e le scuole d’infanzia della Capitale, da anni al centro delle cronache invernali per i termosifoni spenti o i condizionatori fuori uso.

L’Assemblea Capitolina ha approvato a larga maggioranza, con 27 voti favorevoli, la delibera che dà ufficialmente il via libera a “Scuole Verdi”, il più imponente piano strutturale di efficientamento energetico, riscaldamento e raffrescamento mai pianificato sul patrimonio scolastico di Roma Capitale, che coinvolgerà ben mille complessi scolastici della città.

Il provvedimento sblocca l’iter per l’affidamento dei lavori attraverso lo strumento del partenariato pubblico-privato (Ppp), una formula finanziaria innovativa per l’amministrazione romana che vedrà la stretta collaborazione e la supervisione tecnica di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp).

L’obiettivo della delibera è fissare le linee guida e i paletti economici per attirare gli investimenti dei privati, azzerando le emissioni e rimodernando gli impianti termici ormai obsoleti.

Addio caldaie d’epoca: comfort per studenti e docenti

Il piano mira a superare una volta per tutte la logica dell’intervento d’urgenza “a macchia d’olio” — i classici rattoppi invernali quando si rompono le tubature — per garantire temperature omogenee e stabili sia durante i mesi freddi sia durante le ondate di calore estive, a tutela della salute di bambini, studenti e del personale scolastico.

L’assessora Segnalini: «Una trasformazione strutturale e complessa»

Soddisfazione per il voto dell’Aula Giulio Cesare è stata espressa dall’assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini:

«Ringrazio l’Assemblea Capitolina per l’approvazione di Scuole Verdi, un passaggio fondamentale che ci consente di avviare concretamente il programma sul patrimonio scolastico capitolino. Con questo provvedimento approviamo gli indirizzi per far partire i bandi di partenariato pubblico-privato. È un lavoro complesso, costruito insieme alla Direzione Generale del Campidoglio, agli uffici e con il supporto strategico di Cassa Depositi e Prestiti, che punta a superare gli interventi frammentati e a mettere in campo una trasformazione strutturale».

I prossimi passi vedranno la pubblicazione dei bandi di gara suddivisi per lotti territoriali, per consentire l’apertura dei primi cantieri nei singoli Municipi già a partire dai prossimi mesi, sfruttando le pause delle attività didattiche.

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