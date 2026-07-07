Isola Farnese, addio all’incubo della frana: partiti i lavori sul costone di tufo, ecco gli orari delle chiusure

Per il borgo medievale di Isola Farnese, abbarbicato sulle rupi di tufo alle porte nord di Roma, la fine di un lungo calvario viario è finalmente a portata di mano.

Dopo sei mesi di isolamento parziale, semafori intelligenti e pesanti limitazioni al traffico, ieri, lunedì 6 luglio 2026, sono ufficialmente partiti i lavori di messa in sicurezza definitiva del costone roccioso franato lo scorso inverno.

Un intervento attesissimo da residenti e commercianti, destinato a risanare la ferita aperta a gennaio, quando il distacco di massi imponenti impose il blocco totale di via dell’Isola Farnese, l’unica vera arteria di collegamento tra il cuore del quartiere e la via Cassia.

Se il cronoprogramma del cantiere verrà rispettato senza intoppi burocratici o tecnici, le operazioni si concluderanno entro il 15 luglio, regalando al borgo un’estate all’insegna della ritrovata normalità.

La trappola dei semafori e il corridoio d’emergenza

La parziale riapertura della strada, avvenuta nei mesi scorsi, era stata solo un palliativo. Il Campidoglio era riuscito a ricavare un corridoio di transito protetto da pesanti barriere in cemento (“new jersey”) e reti paramassi ad alta resistenza.

Una soluzione d’emergenza che escludeva comunque i mezzi pesanti e i bus di linea, e il cui funzionamento restava appeso a un filo: un sistema di sensori laser applicato sulla roccia monitorava i micro-movimenti del tufo e, a ogni minima vibrazione o allerta meteo per pioggia, l’impianto semaforico faceva scattare il rosso fisso, blindando la strada. Una trappola che durante la primavera ha isolato il paese decine di volte all’improvviso.

I lavori iniziati ieri – eseguiti materialmente a spese dei privati proprietari delle aree colpite dal dissesto idrogeologico – elimineranno alla radice il rischio di crolli. I rocciatori provvederanno a disgaggiare le parti instabili e ad ancorare la parete con tiranti d’acciaio.

Gli orari del cantiere e il piano viabilità per il borgo

Per consentire agli operai di lavorare in sicurezza sotto la parete, il XV Municipio ha dovuto disporre una nuova disciplina provvisoria del traffico con chiusure stradali programmate nel tratto compreso tra il civico 175 e il civico 190 di via dell’Isola Farnese.

I blocchi seguiranno questo schema orario:

Dal lunedì al venerdì: stop totale alla circolazione nelle fasce 7:00 – 12:30 e 13:30 – 19:00 (la strada riapre temporaneamente solo nella pausa pranzo).

Sabato: chiusura limitata alla sola fascia mattutina (7:00 – 12:30).

Domenica: cantiere fermo e viabilità regolare per tutta la giornata per favorire il turismo locale.

Il traguardo del Municipio: «Questi lavori sono indispensabili per arrivare alla firma della certificazione di cessato pericolo e consentire la riapertura definitiva della strada a tutti i mezzi, bus compresi», ha spiegato il presidente del XV Municipio, Daniele Torquati.

L’obiettivo della governance locale è revocare l’ordinanza emergenziale entro metà mese, restituendo al quadrante una viabilità fluida e sicura.

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