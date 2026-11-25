Nuovo passo avanti a Palazzo Madama per il dossier sui poteri speciali della Capitale. Nella giornata di mercoledì 25 novembre 2026 la commissione Affari costituzionali del Senato ha chiuso l’esame del disegno di legge costituzionale volto a riconoscere a Roma maggiore autonomia e potestà legislativa in undici ambiti, affidando al relatore Andrea De Priamo — senatore di Fratelli d’Italia e presidente della stessa commissione — l’incarico di riferire positivamente all’Assemblea.

Il pronunciamento ha visto schierata a favore la maggioranza e contrari Partito democratico e Movimento 5 Stelle, mentre non hanno preso parte al voto i componenti di Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva.

Il provvedimento, già passato in prima lettura a Montecitorio ad aprile, potrebbe sbarcare nell’Aula del Senato già entro la fine dell’anno, sebbene il percorso di revisione costituzionale richieda ulteriori passaggi formali.

Le undici competenze tra trasporto locale, casa e cultura, e la posizione del Pd sulle risorse

L’intervento tocca l’articolo 114 della Costituzione — che già inquadra Roma come Capitale della Repubblica demandando alla legge statale l’ordinamento — per conferire all’amministrazione capitolina un perimetro autonomistico più esteso rispetto agli altri Comuni, con potestà legislativa in undici settori chiave: trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione culturale, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e organizzazione amministrativa di Roma Capitale.

L’impianto demanda a successive leggi statali la definizione dell’autonomia amministrativa e finanziaria, mentre l’attivazione effettiva delle nuove facoltà legislative scatterà dalle prime elezioni dell’Assemblea capitolina dopo l’entrata in vigore della riforma.

Sul fronte delle opposizioni, pur avendo votato contro il mandato in commissione, i senatori dem Valeria Valente e Alessandro Alfieri hanno annunciato che il Pd si asterà in Aula, spiegando che «Roma merita il massimo dell’attenzione e riteniamo importante lavorare per riconoscerne la specificità in quanto capitale d’Italia. Serve quindi fare sul serio, lavorando in parallelo ad una legge ordinaria che definisca puntualmente le risorse adeguate allo svolgimento delle funzioni attribuite. Altrimenti il solo passaggio costituzionale diventa una bandierina da sventolare in campagna elettorale».

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