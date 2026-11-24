Arrivano le congratulazioni istituzionali della giunta regionale per il nuovo vertice dell’organismo di tutela penitenziaria. A rivolgere i propri auguri per l’elezione di Marco Daniele Clarke a Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio è l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università, Luisa Regimenti.

Nel commentare la nomina, l’esponente dell’esecutivo regionale sottolinea l’importanza del ruolo assegnato a Clarke e auspica un raccordo operativo costante con le istituzioni territoriali per affrontare le criticità delle strutture detentive regionali.

«Desidero rivolgere a Marco Daniele Clarke i migliori auguri di buon lavoro per la sua elezione a Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio — afferma Regimenti —. Sono certa che potrà svilupparsi una proficua collaborazione per contribuire concretamente a migliorare le condizioni di vita delle persone detenute negli istituti penitenziari del Lazio, promuovendo il rispetto dei diritti, la dignità della persona e percorsi effettivi di reinserimento sociale».

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