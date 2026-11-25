Si allarga ancora la rete capitolina di tutela e prossimità per le donne che subiscono soprusi e maltrattamenti. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Roma Capitale ha inaugurato oggi il nuovo Centro Antiviolenza «Matilde Sorrentino» in via Oscar Arnulfo Romero 80, nel quadrante orientale del Municipio VI, a distanza di appena ventiquattr’ore dall’apertura del presidio di piazza dei Sicani ad Acilia, nel Municipio X.

Il centro nasce dalla coprogettazione tra il Dipartimento Pari Opportunità e l’Associazione Temporanea di Scopo formata da Casa delle Donne Lucha y Siesta e Scosse Aps, mentre il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha riconvertito con uno stanziamento di circa 155mila euro l’ex alloggio del custode al primo piano di uno stabile comunale, ricavando oltre 76 metri quadrati tra sala comune con postazioni per le operatrici e area giochi, due stanze riservate per i colloqui, locale con angolo cottura e servizi accessibili, dotati inoltre di ingresso autonomo, rampa illuminata, fotovoltaico da 3 kW, climatizzazione a pompa di calore, videosorveglianza e inferriate.

Alla cerimonia hanno preso parte le assessore Valeria Baglio (Attività Produttive e Pari Opportunità) e Ornella Segnalini (Lavori Pubblici e Infrastrutture), il presidente del Municipio VI Nicola Franco, la presidente della Commissione Pari Opportunità Michela Cicculli e le operatrici delle associazioni gestrici.

Servizi H24 senza vincoli di residenza, biblioteca transfemminista e il ricordo di Matilde Sorrentino

Il presidio — aperto a tutte le donne vittime o esposte a rischio di violenza a prescindere dalla residenza — assicura reperibilità telefonica H24 in raccordo con il numero nazionale 1522, affiancando all’ascolto e alla valutazione del rischio il sostegno psicologico e legale, l’orientamento lavorativo, la mediazione linguistico-culturale e percorsi educativi nelle scuole, favoriti dalla vicinanza con l’Istituto Comprensivo «Emma Castelnuovo», oltre a una biblioteca transfemminista polifunzionale, uno sportello itinerante e laboratori permanenti.

«Due importanti presìdi in territori fino ad oggi sprovvisti di questi servizi — sottolinea l’assessora Baglio —. Vogliamo che ogni donna sappia di non essere sola e possa trovare vicino a sé un luogo sicuro, professionalità qualificate e strumenti concreti per costruire un percorso di autonomia e libertà. Dobbiamo investire nella prevenzione e nell’educazione, chiamando in causa innanzitutto la responsabilità degli uomini».

Sull’attenzione progettuale si sofferma invece l’assessora Segnalini: «Riqualificare un immobile per destinarlo a Centro antiviolenza richiede un’attenzione particolare alle persone che lo utilizzeranno: donne che devono poter parlare in un ambiente riservato, bambini da accogliere, operatrici da mettere nelle condizioni di lavorare al meglio».

L’intitolazione rende infine omaggio a Matilde Sorrentino, la madre di Torre Annunziata che nel 1997 denunciò gli abusi ai danni del figlio e di altri minori nel Rione Poverelli prima di essere assassinata il 26 marzo 2004, divenendo emblema civile della lotta all’omertà.

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