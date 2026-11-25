Oltre cinquanta ettari di verde urbano tra Collatino, via Grotte di Gregna, via di Portonaccio e la ferrovia lato Prenestina si avviano a uscire da vent’anni di attesa. Il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ha pubblicato il bando di gara per le opere propedeutiche alla realizzazione del Parco della Serenissima, nel territorio dei Municipi IV e V.

Per gestire la complessità del comprensorio — che dal 2020 include anche settori posti sotto tutela archeologica — l’amministrazione ha scelto la formula dell’Accordo Quadro della durata di quattro anni, articolato in successivi contratti applicativi e progetti esecutivi, con un fabbisogno finanziario stimato in 10,3 milioni di euro e circa 6 milioni già stanziati a bilancio.

Il pacchetto di interventi punta alla messa in sicurezza e alla riapertura dell’area ai cittadini attraverso l’eliminazione delle strutture abusive, la riqualificazione degli ingressi da Portonaccio, Grotte di Gregna e Colli Aniene, il ripristino dei percorsi interni, il collegamento tra i due versanti divisi da via della Serenissima, la protezione della zona umida e del patrimonio archeologico, la razionalizzazione degli orti urbani e il raccordo con la stazione Fs della Serenissima e con il Grab; nel disegno complessivo, inoltre, il settore ovest lato Portonaccio ospiterà servizi culturali, mentre quello est lato Grotte di Gregna sarà dedicato allo sport, ai giochi e al tempo libero.

Alfonsi e Palmieri: «Chiusa una vicenda ventennale, il nuovo polmone verde unirà cinque quartieri»

«Si compie una fase decisiva che porterà finalmente alla realizzazione del parco della Serenissima, un’area verde strategica per un quadrante fortemente urbanizzato e attraversato da grandi assi viari e ferroviari — dichiara l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi —. Un traguardo molto atteso dalla cittadinanza di una vicenda lunga e complessa che abbiamo affrontato con determinazione riprendendo in carico l’area affidata a Rfi per poi portare a termine la conferenza dei Servizi e procedere con la gara. Lo abbiamo fatto rompendo un immobilismo che si protraeva da anni, recuperando dall’abbandono un’area di grande valore ambientale nella convinzione che il parco della Serenissima costituisca un importante polmone verde capace di portare non solo qualità ambientale ma anche nuova socialità e spazi preziosi per la cultura, l’attività sportiva all’aperto, il gioco e il relax».

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente della Commissione Ambiente Giammarco Palmieri, che lega il bando al percorso politico-amministrativo della consigliatura: «L’indizione della gara è un passaggio importantissimo, perché indica con chiarezza che nei prossimi mesi il Parco della Serenissima diventerà realtà. Dopo 20 anni, grazie al lavoro attento e ostinato portato avanti in questa consigliatura, alla collaborazione strettissima tra assessorato, commissione e dipartimento, abbiamo preso in carico le aree, individuato il procedimento più adatto, ed ora avviata la gara. Una soddisfazione grande per un parco che servirà e connetterà tanti territori, dal Collatino a Tiburtino Terzo e Colli Aniene, da Villa Gordiani a Casalbertone».

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