Trenta ettari di area protetta finiti all’asta in una procedura fallimentare e una corsa contro il tempo per portarli nel patrimonio pubblico della Capitale. Il Comitato Parco Aniene Città Giardino chiede al sindaco Roberto Gualtieri e alla Giunta di intervenire per acquisire la porzione privata della Riserva Naturale Valle dell’Aniene situata nel Municipio III, tra via Favignana e Ponte Nomentano. A sostegno della proposta c’è una raccolta firme che nella sola prima settimana ha raggiunto quota 1.600 adesioni.

I terreni, di proprietà della società Ostilia Srl, sono oggetto di vendita nell’ambito di un concordato preventivo presso il Tribunale di Roma: dopo una prima asta andata deserta, l’immobile tornerà al banditore il 9 dicembre con una base d’asta fortemente ridotta. Per il Comitato si apre così «un’occasione irripetibile: restituire alla città un importante tratto della Riserva, oggi frammentato e di proprietà privata, garantirne la tutela e renderlo stabilmente accessibile ai cittadini».

L’assemblea nel Municipio III e il fronte comune con i Municipi II e IV: «Passare dalle parole ai fatti sul verde»

Nonostante il maltempo, ieri circa duecento persone hanno partecipato alla passeggiata da piazza Sempione fino agli accessi del parco in fondo a viale Gottardo, confluendo poi in un’assemblea pubblica nella Sala Consiliare del Municipio III insieme ai rappresentanti delle istituzioni territoriali, mentre il Comitato ha anche avviato un accesso agli atti per chiarire ogni passaggio della procedura.

Sul piano politico-amministrativo, l’ipotesi di acquisizione era già stata portata all’attenzione del Campidoglio il 3 agosto 2026 dalla presidenza del Municipio III e ribadita il 24 settembre con l’approvazione dell’Ordine del Giorno 31, affiancata da iniziative simili nei Municipi II e IV.

«Non possiamo permettere che trenta ettari di Riserva restino in bilico — dichiara la presidente del Comitato, Sabina Bruschi —. Chiediamo al sindaco Gualtieri e alla Giunta un atto di coraggio e di lungimiranza. Acquisire quest’area significa fare un investimento storico per l’ambiente, la salute pubblica e il futuro dei nostri quartieri. Tutta la città parla di verde e di adattamento alla crisi climatica: qui si può passare dalle parole ai fatti. Invitiamo residenti, associazioni e comitati di tutta Roma a sostenere questa battaglia e a firmare la petizione».

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