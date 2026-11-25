Prende ufficialmente il via nell’Aula Zuco della Sapienza la nuova stagione della formazione infermieristica magistrale per l’anno accademico 2026/2027, segnando l’avvio di una riforma che punta su competenze cliniche avanzate e su un raccordo più stretto tra ateneo e servizio sanitario, grazie all’intesa tra tre facoltà, cinque aziende sanitarie e l’Ordine delle professioni infermieristiche di Roma.

L’università romana rientra tra i primi tre atenei in Italia ad aver messo in campo fin dal primo anno l’intero pacchetto previsto dal DM 159/2026 per la professione infermieristica, articolato su quattro sedi della magistrale disciplinare e su tutti e tre i nuovi indirizzi specialistici — cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità, cure intensive e dell’emergenza, cure neonatali e pediatriche — a fronte di un forte richiamo di candidati: 745 richieste di accesso per appena 70 posti disponibili nelle specialistiche.

Il ruolo della Asl Roma 2 e dell’Umberto I tra Case della Comunità, Pnrr e lectio magistralis

Nel solco di una collaborazione già consolidata con le aziende sanitarie, spicca l’alleanza con la Asl Roma 2 — insieme al Policlinico Umberto I — per il corso magistrale in Scienze infermieristiche specialistiche nelle cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità, pensato per fronteggiare cronicità, fragilità e assistenza domiciliare.

Con circa 1,3 milioni di assistiti, 22 Case della Comunità e 2 Ospedali di comunità già accreditati — primato regionale nel Lazio — la Asl Roma 2 offre presidi e professionisti per il tirocinio sul campo, in linea con il riassetto territoriale del DM 77/2022 finanziato dal Pnrr. «La qualità dell’assistenza — osserva la rettrice Antonella Polimeni — dipende anche dalla capacità di riconoscere e valorizzare le competenze di chi, ogni giorno, si prende cura delle persone. Con i nuovi percorsi magistrali, Sapienza ha scelto di accompagnare fin dall’inizio questa importante evoluzione della professione infermieristica».

Sulla stessa linea il direttore generale della Asl Roma 2, Francesco Amato: «L’infermiere di famiglia e comunità è una figura centrale per avvicinare i servizi ai cittadini, intercettare precocemente i bisogni di salute e garantire continuità assistenziale». La mattinata si è chiusa con la lectio magistralis della docente di Storia della Medicina Valentina Gazzaniga su «La responsabilità della cura: competenze avanzate, vulnerabilità e giustizia».

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