Migliaia di studenti e studentesse del movimento «Les Blocages» hanno riempito Piramide questa mattina – venerdì 20 novembre- per far partire il corteo diretto verso il centro di Roma nel giorno dello sciopero studentesco internazionale.

In sintonia con le piazze delle principali città europee, la marea giovanile sfila contro il carovita, la militarizzazione e le politiche di riarmo, reclamando investimenti concreti e strutturali per la scuola pubblica e il diritto allo studio.

L’azione con la Banda di Robin Hood lungo il percorso: «Affitti impossibili e profitti record per le multinazionali»

Nel corso della marcia, gli attivisti di «Les Blocages» e la «Banda di Robin Hood» hanno preso di mira un benzinaio lungo il tragitto, cambiando simbolicamente il prezzo del carburante sui cartelli fino a 0,00 euro al litro.

Un’azione dimostrativa contro il carovita e la speculazione che colpiscono ogni giorno studenti e famiglie, mettendo sotto accusa un sistema che scarica l’inflazione sui cittadini mentre le multinazionali accumulano profitti record e il governo destina risorse all’economia di guerra invece che al welfare.

«Mentre il costo della vita continua ad aumentare e siamo costretti a fare i conti con affitti impossibili e servizi sempre più cari, i colossi delle multinazionali continuano ad arricchirsi», attaccano Les Blocages e Robin Hood, avvertendo che la protesta non si fermerà oggi ma continuerà nelle scuole e nella città.

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