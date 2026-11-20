Con l’intervento finale di Maurizio Landini in via dei Fori Imperiali si è conclusa la giornata di sciopero generale nella Capitale, tra la rivendicazione di una piazza da 50mila persone e la definizione di un calendario di iniziative che guarda a sanità e Mezzogiorno.

Dal palco Landini ha preso di mira le scelte previdenziali del governo — «Stanno usando le pensioni per fare cassa» — sintetizzando la propria posizione con lo slogan: «Dobbiamo superare Salvini, non la Fornero».

Il segretario generale ha chiesto un impegno continuativo ai manifestanti e ha rilanciato due mobilitazioni: il 5 dicembre «la Cgil senza bandiere» affiancherà tutte le categorie sindacali per tutelare la sanità pubblica in tutto il Paese, mentre il 12 dicembre il sindacato punta a una grande manifestazione nazionale a Cosenza incentrata sullo sviluppo e sul futuro del Sud, «perché il Sud sta pagando il prezzo più grosso».

Cori e striscioni contro l’intesa con Confindustria mentre il corteo studentesco sfila verso il Colosseo

Non sono mancate però le tensioni interne ai movimenti di piazza a breve distanza dai Fori Imperiali: all’incrocio tra via Cavour e via degli Annibaldi uno spezzone del corteo partito dalla Sapienza ha esposto lo striscione «No all’accordo coi padroni» e intonato slogan critici verso la Cgil per l’accordo firmato la settimana scorsa con Confindustria. Dopo pochi minuti il gruppo ha ripreso il proprio posto nel corteo, dirigendosi verso il Colosseo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza