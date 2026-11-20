Non è stata solo una protesta simbolica, ma la fotografia di ciò che il quartiere rischia di diventare se l’emergenza criminalità non verrà frenata.

Il 19 novembre 2026 con lo spegnimento simultaneo di vetrine e insegne e un corteo lungo i marciapiedi — dall’Acquedotto Alessandrino fino all’incrocio con via Casilina — Torpignattara ha alzato la voce per rivendicare il diritto a vivere e lavorare in sicurezza.

La mobilitazione, promossa dalla Rete d’Impresa Torpignattara guidata da Paola Signorini e dal Comitato di Quartiere presieduto da Luciana Angelini, ha visto una risposta corale. Accanto agli esercenti storici italiani hanno sfilato numerosi rappresentanti della Comunità Bangla (sensibilizzati anche grazie all’impegno di Jamil) e cittadini di origine cinese, a testimonianza di un disagio trasversale che colpisce allo stesso modo ogni attività commerciale e ogni residente della zona.

La crisi economica del pomeriggio e la “valanga” della microcriminalità

Al centro dell’iniziativa c’è un allarme che unisce cronaca ed economia. Come evidenziato durante la manifestazione, la scarsa illuminazione pubblica — in alcuni tratti del tutto assente — trasforma il quartiere già all’imbrunire. I residenti evitano di uscire nelle ore pomeridiane e serali, penalizzando pesantemente bar, ristoranti e locali che pure rappresentano un’eccellenza enogastronomica del quadrante.

«Non possiamo lavorare soltanto la mattina», ha denunciato Paola Signorini ai margini del corteo, descrivendo un’escalation di microcriminalità — tra scippi, furti nei negozi e aggressioni ai passanti — paragonata a una valanga che rischia di travolgere il tessuto sociale ed economico del rione. Una battaglia che richiama la compattezza già dimostrata in passato dalla categoria ai tempi dell’introduzione obbligatoria dei registratori di cassa.

Le proposte del quartiere: pattuglie a piedi e sgravi per le insegne

Dalla piazza non sono arrivate soltanto denunce, ma anche richieste operative rivolte a Municipio V, Campidoglio, Prefettura, Questura e Viminale:

Presidio costante sul territorio: I commercianti chiedono una presenza visibile e continuativa di agenti di polizia, carabinieri e vigili urbani a piedi lungo i marciapiedi nelle fasce orarie più critiche, evitando interventi sporadici.

Lotta al buio e incentivi luminosi: Oltre al ripristino e al potenziamento dell’illuminazione stradale e alla pulizia dei marciapiedi, dal corteo — con l’intervento di Danilo e del vicepresidente della Rete d’Impresa Daniele Simonetti — è emersa una proposta concreta indirizzata al Sindaco: introdurre sgravi sulle bollette elettriche per i negozianti che mantengono accese le proprie insegne durante la notte, trasformando le vetrine in un presidio luminoso diffuso a beneficio della collettività.

L’attesa per le risposte istituzionali

Al corteo ha preso parte anche il presidente del Municipio V Mauro Caliste, membro del tavolo permanente municipale sull’Ordine e sulla Sicurezza. L’auspicio espresso dai promotori è che le istanze raccolte in strada vengano portate con determinazione nelle sedi istituzionali competenti, affinché alle parole seguano interventi rapidi e coordinati tra amministrazione locale e Stato. «Non vogliamo un quartiere militarizzato, ma nemmeno arrenderci al degrado: oggi abbiamo dimostrato che Torpignattara è viva e sa reagire», è il messaggio lanciato a chiusura dell’ora di sciopero.

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