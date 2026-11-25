La geografia consiliare del Municipio XV registra un doppio passaggio di gruppo che rafforza la rete cittadina costruita dall’assessore di Roma Capitale Alessandro Onorato. Max Petrassi — che ricopriva il ruolo di capogruppo di Italia Viva in consiglio municipale — ed Elisamarzia Vitaliano hanno lasciato il partito di Matteo Renzi per confluire in Progetto Civico Italia.

Con il loro ingresso il movimento degli amministratori acquisisce due figure radicate nella vita amministrativa di Roma Nord: da un lato Petrassi, molto seguito online e impegnato sul fronte della manutenzione viaria oltre che componente delle commissioni Ambiente, Sicurezza, Aree Verdi, Mobilità, Bilancio e Trasparenza; dall’altro Vitaliano, ex dirigente scolastica attiva sui dossier legati all’istruzione, all’inclusione sociale, al decoro urbano e alla rigenerazione degli spazi pubblici.

Il commento dell’assessore Onorato sui numeri della rete cittadina

«Progetto Civico Italia continua a rafforzare la propria presenza in tutto il Paese e in particolar modo a Roma — dichiara Alessandro Onorato annunciando i due ingressi —. Dopo aver organizzato banchetti per incontrare i cittadini in 86 piazze della città negli ultimi due fine settimana, oggi annunciamo due adesioni importanti. Max Petrassi e Elisamarzia Vitaliano sono figure molto competenti, concrete e soprattutto presenti sul territorio, che per passione e amore per la nostra città ogni giorno sono per le strade per risolvere i problemi del proprio territorio. Sono l’emblema della missione civica e pragmatica di Progetto Civico Italia. Saranno parte centrale della nostra rete, che in città vanta oltre 5 mila iscritti e oltre 120 comitati».

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