Strade dissestate, il Municipio VII accelera sulla manutenzione: via libera ai lavori su nove arterie del quadrante sud-est

Le segnalazioni dei residenti si accumulano da mesi: buche profonde, asfalto deteriorato e carreggiate sempre più difficili da percorrere.

Ora il Municipio VII prova a dare una risposta con un piano di manutenzione straordinaria che interesserà alcune delle strade più utilizzate del quadrante sud-est della Capitale.

La giunta municipale ha approvato un programma di interventi finanziato con 2,6 milioni di euro, risorse assegnate da Roma Capitale nell’ambito di un accordo quadro dedicato alla riqualificazione della viabilità locale.

L’obiettivo è intervenire sui tratti che presentano le maggiori criticità, migliorando le condizioni della rete stradale in quartieri ad alta densità abitativa come San Giovanni, Appio Tuscolano, Don Bosco e Romanina.

L’elenco delle vie inserite nel piano comprende viale Anicio Gallo, Circonvallazione Tuscolana, piazza Ragusa, via Mestre, via Latina, via Bernardino Alimena, via Adria, viale Bruno Rizzieri e via del Quadraro. Si tratta di arterie percorse quotidianamente da migliaia di automobilisti e mezzi pubblici, dove il degrado dell’asfalto è diventato negli anni una delle principali criticità per la sicurezza della circolazione.

La selezione è il risultato del lavoro svolto dagli uffici tecnici del Municipio, che hanno incrociato le verifiche sul territorio con le numerose richieste arrivate dai cittadini.

«Abbiamo deciso di distribuire le risorse sull’intero territorio municipale, privilegiando le situazioni più urgenti», spiega il vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici Marcello Morlacchi. «Non abbiamo valutato soltanto il livello di deterioramento delle strade, ma anche la loro importanza dal punto di vista della mobilità. L’intenzione è intervenire prima dove transitano ogni giorno il maggior numero di veicoli».

L’amministrazione precisa che il programma non esaurisce tutte le necessità del territorio. Le strade che necessitano di manutenzione sono molte di più, ma le risorse disponibili hanno imposto una graduatoria basata sullo stato delle pavimentazioni e sull’intensità del traffico.

Nei prossimi mesi cambierà anche il sistema con cui verranno affidati gli interventi. La gestione delle procedure passerà a Risorse per Roma, che svolgerà il ruolo di stazione appaltante.

Il Municipio, tuttavia, continuerà a mantenere la competenza nella programmazione delle opere, individuando le priorità attraverso il confronto con il territorio e le segnalazioni dei residenti.

«I cittadini potranno continuare a rivolgersi al Municipio per evidenziare situazioni di degrado o pericolo», aggiunge Morlacchi. «Saremo noi a stabilire quali interventi dovranno essere inseriti nei programmi di manutenzione, mentre Risorse per Roma seguirà l’iter tecnico e amministrativo degli appalti».

Per l’apertura dei cantieri non è ancora stato definito un calendario ufficiale, ma l’auspicio dell’amministrazione è quello di avviare le prime lavorazioni già durante l’estate.

Un passaggio considerato fondamentale per iniziare a recuperare una parte della rete viaria del Municipio VII, da anni alle prese con manutenzioni insufficienti e un progressivo deterioramento del manto stradale.

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