Metro C, al via i primi cantieri a Roma Nord: spuntano le recinzioni per la tratta fino a Farnesina

La mappa dei trasporti della Capitale si allunga verso nord. Hanno preso ufficialmente il via in queste ore le attività preparatorie per la realizzazione della tratta T1 della Metro C, il segmento strategico che prolungherà la terza linea della metropolitana romana fino al cuore del quadrante nord, fissando il nuovo capolinea a Farnesina.

Nelle ultime ore sono comparse le prime recinzioni e i primi sbarramenti del Consorzio Metro C nelle aree destinate a ospitare i cantieri. Si tratta del via libera operativo alle indagini preliminari che precedono l’apertura dei cantieri veri e propri, fissata entro la fine di luglio 2026.

Il cronoprogramma del Campidoglio è serratissimo: l’obiettivo è completare le bonifiche e i sottoservizi per consentire lo scavo profondo delle gallerie tramite le TBM (le talpe meccaniche fresatrici).

Il tracciato di Roma Nord: stazioni e pozzi di ventilazione

La nuova tratta T1 si estenderà per una lunghezza di circa 2,9 chilometri a partire dall’attuale fine della tratta T2 (Piazzale Clodio). Il progetto prevede la nascita di due nodi nevralgici per la mobilità di un quadrante storico e finora isolato dalla rete su ferro:

Stazione Auditorium: Sorgerà a servizio del polo culturale del Flaminio, del Palazzetto dello Sport e del Maxxi.

Stazione Farnesina: Diventerà il grande hub e capolinea nord, posizionato a ridosso del Ministero degli Affari Esteri e dello Stadio Olimpico.

Oltre alle stazioni, i cantieri preliminari serviranno a gettare le basi per le opere accessorie e di sicurezza fondamentali, tra cui spicca la realizzazione dei macro pozzi di ventilazione posizionati lungo l’asse fluviale tra Lungotevere Flaminio e viale Volpi.

La strategia delle due tratte in parallelo

Il piano industriale del Comune punta a far avanzare i cantieri della tratta T1 in contemporanea con quelli della tratta T2 (che da Piazza Venezia sale verso Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e Clodio).

In questo modo, le frese meccaniche verranno calate direttamente dal grande camerone di Farnesina e scaveranno in direzione del Centro Storico, velocizzando le operazioni di asportazione delle terre.

L’orizzonte temporale: Secondo il cronoprogramma ufficiale, l’apertura al pubblico della tratta fino a Farnesina è fissata per il 2037. Tuttavia, il sindaco Roberto Gualtieri ha ribadito l’intenzione di stringere i tempi con i costruttori per anticipare la data di inaugurazione.

Una volta completata l’intera opera, la Metro C diventerà una vera e propria spina dorsale cittadina: 29 chilometri di linea e 31 stazioni complessive, capaci di connettere l’estrema periferia est (Monte Compatri-Pantano) con i ministeri e gli stadi di Roma Nord, incrociando la Metro A (a San Giovanni e Ottaviano), la Metro B (al Colosseo) e in futuro la Metro D a Piazza Venezia.

Flotta potenziata: frequenze a 3 minuti nel 2027

Accanto alle ruspe per le gallerie, si muove anche il piano di potenziamento del servizio di superficie ed elettronico della linea.

Il progressivo inserimento in linea dei 17 nuovi treni a guida automatica permetterà di abbattere i tempi d’attesa sulle banchine, portando la frequenza dei passaggi a livelli da metropolitana europea già prima del completamento degli scavi a nord.

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