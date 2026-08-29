Marciapiedi sicuri davanti alle scuole e addio al bypass fognario sulla Casilina: la mappa dei cantieri nel Municipio V

Strade più sicure per il ritorno sui banchi di scuola e la risoluzione di annosi nodi infrastrutturali che pesavano sulla qualità della vita del quartiere.

Nel Municipio V scatta l’accelerata sui cantieri pubblici, con un piano di restyling focalizzato sulla tutela dei pedoni più giovani e sull’ammodernamento delle reti sottostanti la viabilità principale.

A tracciare il bilancio delle opere in corso è l’assessora ai Lavori Pubblici del Municipio V, Maura Lostia, sottolineando l’avvio di una serie di interventi coordinati per rispondere alle sollecitazioni arrivate direttamente dai residenti e dalle comunità scolastiche.

Accessi scolastici blindati per gli studenti: i cantieri su via Laparelli e alla Pisacane

La priorità dell’amministrazione municipale riguarda la protezione della mobilità pedonale nei punti più critici, vale a dire gli ingressi degli complessi scolastici:

Scuola secondaria Ludovico Pavoni: In via Francesco Laparelli sono ufficialmente scattati i lavori di rifacimento integrale del marciapiede che condurrà ragazze e ragazzi verso il cancello dell’istituto. L’opera consentirà un transito fluido e protetto proprio in concomitanza con la riapertura dei corsi scolastici.

Istituto Pisacane: È stato completato il primo lotto di ampliamento del camminamento pedonale davanti all’ingresso della scuola. Nelle prossime ore gli operai procederanno con il restyling dell’attraversamento semaforico e la messa in sicurezza degli altri lati dell’incrocio.

«Abbiamo investito importanti risorse per sostenere una delle categorie più fragili della mobilità pedonale», spiega l’assessora Lostia, evidenziando come l’obiettivo sia creare percorsi fruibili e protetti per studenti, famiglie e personale scolastico durante le ore di punta.

Svolta sulla Casilina: entro metà settembre la nuova rete fognaria

Parallelamente ai cantieri di superficie, proseguono gli interventi strutturali di sottoservizio curati dai tecnici di Acea lungo via Casilina. I lavori di sostituzione della rete fognaria stanno procedendo a pieno ritmo per chiudere una criticità storica:

Addio al vecchio bypass: L’opera permetterà di scollegare definitivamente diverse palazzine della zona che da svariati anni erano allacciate a una condotta provvisoria di emergenza.

Tempi di consegna: Salvo imprevisti tecnici o meteorologici, la conclusione del cantiere — che ha comportato un impatto non trascurabile sul traffico di zona — è prevista entro la metà di settembre.

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