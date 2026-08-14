Gianicolo, al via la riqualificazione da 600mila euro: scatta il piano sicurezza tra via Bonnet e via Calandrelli

Un restyling profondo da 600mila euro per rendere più sicuro, accessibile e decoroso uno degli scorci monumentali più suggestivi del Gianicolo.

Hanno preso ufficialmente il via i lavori di riqualificazione nell’area compresa tra via Fratelli Bonnet, viale delle Mura Gianicolensi e via Calandrelli, un quadrante ad alta intensità pedonale segnato dalla presenza di istituti scolastici, tappe turistiche e dall’ingresso di Villa Sciarra.

Il progetto punta a rivoluzionare l’assetto della viabilità locale: corsie ridisegnate per calibrare le velocità dei veicoli, incroci messi in sicurezza, attraversamenti protetti e una netta riorganizzazione dei posti auto per eradicare il fenomeno della sosta selvaggia, garantendo al contempo collegamenti più agevoli con le fermate del trasporto pubblico.

Inclusività e verde: marciapiedi tattili e nuove alberature

L’opera pone un’attenzione centrale al tema della fruibilità universale e alla tutela dell’ambiente.

Tra i punti cardine del cantiere figura infatti il completo abbattimento delle barriere architettoniche mediante il rifacimento dei marciapiedi e l’installazione di percorsi tattili per non vedenti e ipovedenti.

Parallelamente, viale delle Mura Gianicolensi sarà oggetto di un restyling paesaggistico che prevede nuove pavimentazioni, l’inserimento di piantumazioni e la valorizzazione delle aree verdi, nell’ottica di restituire agli abitanti e ai visitatori uno spazio urbano a misura d’uomo.

Il cronoprogramma estivo: tre tappe fino a settembre

Per ridurre al minimo i disagi sulla circolazione e non paralizzare il traffico dei pendolari e degli studenti, la direzione dei lavori ha stabilito un calendario suddiviso in tre distinte fasi operative, concentrate principalmente nella finestra estiva:

Primo lotto: cantiere aperto sul tratto di viale delle Mura Gianicolensi in direzione Porta San Pancrazio;

Secondo lotto: interventi di ripristino sul segmento viario diretto verso via Livraghi;

Terzo lotto: completamento delle opere nella sezione compresa tra via Fratelli Bonnet e via Calandrelli.

In ciascun passaggio le squadre procedono in modo sequenziale con le demolizioni della vecchia sede stradale, gli scavi, la realizzazione dei nuovi marciapiedi e la stesura della segnaletica. Il traguardo finale per il termine dei lavori è fissato entro il mese di settembre.

Patanè: “Zero rischi per un incrocio critico”

A spiegare il senso strategico dell’opera è l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè:

“La zona interessata non rientra nella classificazione dei black point, ma rappresenta un cosiddetto near miss: un punto stradale ad alto potenziale di rischio, già teatro di svariati incidenti. Questo intervento dimostra la volontà di Roma Capitale di rendere gli spazi pubblici più sicuri prima che si verifichino drammi. Non parliamo di un mero catramato, ma di una rigenerazione urbana a tutela di pedoni e guidatori per una mobilità davvero inclusiva.”

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza