Torna “Ama il tuo quartiere”: 5 e 6 settembre

Dopo la pausa nel mese di agosto, sabato 5 e domenica 6 settembre torna la campagna di sensibilizzazione ambientale “AMA il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”: raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, legno, organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Saranno complessivamente 16 le postazioni a disposizione dei romani, allestite nei municipi I, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate.

Domani mattina, saranno allestite 5 postazioni nei municipi I, III, VI, X e XV, mentre domenica saranno coinvolti i municipi IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV e XV con il posizionamento di ulteriori 11 eco-stazioni.

Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, metallo, RAEE, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc .). In quelli del sabato, sarà anche possibile conferire sfalci e potature.

I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12.30 . I materiali consegnati dai cittadini nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero/riciclo.

Per info sulla postazione più vicina e sui materiali conferibili, si può consultare il sito www.amaroma.it, l’app Ama Roma (disponibile su App Store e Google Play).

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