Incendio e bombole di gas esplodono in via Teano: paura tra i residenti

Un’esplosione violentissima, seguita da una sequenza di boati e da una fiammata improvvisa nella periferia est della Capitale.

È stata la fotografia di un pomeriggio da incubo, in zona Prenestina, nell’area di alcuni terreni privati, dove un grave incendio sviluppatosi in via Teano, intorno alle 16:15, ha finito per coinvolgere sterpaglie e diverse bombole di gas stoccate nella zona, provocandone la deflagrazione.

Il picco più violento dell’onda d’urto è stato chiaramente avvertito a centinaia di metri di distanza, facendo riversare in strada decine di famiglie spaventate.

L’intervento massiccio dei soccorsi e la messa in sicurezza

La gravità del rogo ha imposto una risposta d’emergenza su larga scala:

Attacco al fuoco e messa in sicurezza: I Vigili del Fuoco sono giunti sul posto con diverse squadre e autobotti ad alta capacità, supportati dai mezzi della Protezione Civile, per domare il rogo prima che le fiamme potessero propagarsi alle palazzine adiacenti o intaccare altri recipienti sotto pressione.

Bonifica e verifiche strutturali: I caschi rossi hanno lavorato per ore per raffreddare l’area del sinistro e bonificare i residui dell’esplosione, avviando i primi accertamenti per individuare le cause scatenanti dell’incendio.

Strada transennata e viabilità deviata

Per permettere il lavoro in sicurezza delle autopompe e mettere al riparo la cittadinanza da eventuali ulteriori rischi:

Segregazione dell’area: Le pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale hanno recintato ed interdetto al transito veicolare e pedonale il segmento di via Teano compreso tra via Maddaloni e via Cori.

Gestione della circolazione: I vigili urbani si sono occupati del presidio dei varchi di accesso e del reindirizzamento del traffico locale fino alla completa messa in sicurezza della carreggiata.

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