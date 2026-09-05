Categorie: Mobilità e Traffico Politica In evidenza
Municipi: , | Quartiere:

Il “chiodo” della discordia costa 1,75 milioni di euro a Rfi: la stangata dell’Authority per il blackout di Roma Termini

Stangata dell'Autorità dei Trasporti dopo l'istruttoria sul paralizzante guasto del 2 ottobre 2024. Contestata a Rete Ferroviaria Italiana una «grave negligenza» per la mancanza di allarmi e un buco nei controlli di quasi 5 ore

Giordano Rossi - 5 Settembre 2026

Non si è trattato di una sfortunata coincidenza, ma delle conseguenze di una «grave negligenza» nella gestione e nella manutenzione delle infrastrutture strategiche del Paese.

A quasi un anno dall’avvio del procedimento sanzionatorio, l’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti (Art) mette il punto esclamativo sul caos che il 2 ottobre 2024 paralizzò la stazione di Roma Termini e spezzò in due la circolazione dei treni in tutta Italia.

Il verdetto è una sanzione da 1,75 milioni di euro a carico di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).

Il buco nei controlli e l’assenza dei sistemi d’allarme

Nelle 66 pagine della delibera firmata dal presidente dell’Art, Niccolò Zaccheo, l’organo di vigilanza smonta la tesi dell’imprevisto e mette a nudo una catena di falle di sistema imbarazzanti:

Le cinque ore di buio: L’incidente si verifica all’1:30 della notte tra l’1 e il 2 ottobre durante lavori notturni sul nodo capitolino, quando viene reciso un cavo di alimentazione della centralina elettrica.

A causa della clamorosa assenza di un sistema di allarme sulla rete a bassa tensione di Termini, Rfi accerta la disalimentazione soltanto alle 6:20 del mattino, quando i pendolari sono già ammassati sulle banchine.

Diritti negati: L’inadeguatezza delle misure di prevenzione ha configurato, secondo l’Authority, una vera e propria «lesione del diritto costituzionale alla mobilità dei passeggeri».

I numeri del disastro: oltre 53mila minuti di ritardo

La relazione dell’Art scatta una fotografia impietosa sui danni subiti dai viaggiatori in quella giornata nera:

Trasporto regionale nel caos: Coinvolti 686 treni locali, con 360 soppressioni totali, 148 corse tagliate e un ritardo accumulato monstre pari a 33.374 minuti.

Alta Velocità bloccata: 277 i convogli A/V impattati, con 34 cancellazioni integrali, 21 parziali, 29 deviazioni su Roma Tiburtina e 20.517 minuti di ritardo. Nonostante il ripristino dell’erogazione elettrica alle 9:15, i ritardi si sono trascinati fino a tarda sera.

Lo scaricabarile sugli appalti esterni

Per ora Rfi si limita a «prendere atto» della decisione, valutando il ricorso al Tar del Piemonte entro 60 giorni o il ricorso straordinario entro quattro mesi, e tenta di smarcarsi dalle responsabilità operative:

La versione di Rfi: Il gestore di Fs attribuisce l’accaduto all’errore materiale commesso da una ditta d’appalto esterna al gruppo impegnata nei lavori notturni.

La gestione della crisi: La società sostiene di aver attivato tempestivamente tutte le procedure d’emergenza per garantire il ripristino progressivo del traffico, derubricando l’evento a mero “guasto infrastrutturale”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati