Stranezze di città, un sentito “grazie” dall’impianto di atletica di Tor Tre Teste all’Assessore Onorato

Gentilissmo Assessore Alessandro Onorato, ​a distanza di circa due anni dalle Sue rassicuranti promesse sulla riqualificazione della pista di atletica dall’impianto “Antonio Nori”, noi di Abitare A Roma, assieme agli sportivi, agli atleti e ai cittadini di Tor Tre Teste, sentiamo il dovere di rivolgerLe un sincero e caloroso ringraziamento.

In un mondo che cambia velocemente, sapere che la nostra pista resta esattamente com’era, anzi si è arricchita di due anni di sano e naturale degrado, ci regala una rassicurante sensazione di continuità.

Grazie per la sfida quotidiana che offre ai nostri sportivi e a tutti gli atleti che frequentano l’impianto “Antonio Nori” di correre evitando buche, avvallamenti e insidie.

Grazie a Lei non ci limitiamo a praticare l’atletica leggera, ma ci alleniamo ogni giorno in una vera e propria corsa ad ostacoli ad alto livello, sviluppando riflessi e agilità che nessun impianto sportivo moderno avrebbe mai potuto regalarci.

Comprendiamo che due anni siano un soffio di vento quando si parla di manutenzione pubblica, soprattutto in periferia, ma ci tenevamo a farLe sapere che noi siamo ancora qui, a fare sport con la stessa passione, nello stesso stato di abbandono.

Nel caso in cui il Suo programma preveda altri annunci per il futuro del nostro quartiere, La preghiamo di avvisarci con un po’ di anticipo, vorremmo prepararci per tempo a festeggiare i prossimi anniversari.

In soli 200 metri di raggio dal nostro impianto “Antonio Nori”, abbiamo anche il privilegio di “allenarci” in un vero e proprio “percorso ad ostacoli burocratico“, dove ogni bruttura rappresenta un ente pubblico diverso.

Oltre ​alla pista di atletica di cui sopra, ci sono ​le panchine “impacchettate“ dal nastro segnaletico davanti all’anfiteatro del parco, capolavoro di messa in sicurezza passiva.

L’ammasso di rifiuti e la carcassa d’auto abbandonata a largo Cevasco è il perfetto monumento all’efficienza della gestione dei rottami e dell’ambiente.

Un vero lavoro di squadra nel Comune di Roma e nel V Municipio.

Non c’è alcuna differenza sul livello di degrado offerto ai cittadini, l’unica diversificazione sta nelle competenze dei vari uffici pubblici che si dividono la gestione di questo abbandono.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza