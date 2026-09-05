Nettuno, sorpreso a cedere una dose di crack in piazza: scattano le manette

Lo scambio rapido di battute, il passaggio d’intesa di una banconota da venti euro e poi quel piccolo involucro passato di mano in mano nel cuore di piazza Sant’Anna.

Un movimento furtivo ma non abbastanza da sfuggire all’occhio attento dei Carabinieri della Stazione di Nettuno, impegnati in un servizio di pattugliamento preventivo nel centro cittadino.

È finito così in manette un uomo di trentanove anni, gravemente indiziato del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La trappola in piazza e il recupero del denaro

L’intervento è scattato in pochi istanti, interrompendo la compravendita a cielo aperto:

La cessione in flagranza: L’uomo è stato sorpreso proprio mentre consegnava una dose di crack a una quarantaquattrenne residente del posto.

L’immediato blocco da parte dei militari ha consentito di recuperare sia la sostanza appena ceduta, sia la banconota da venti euro consegnata come corrispettivo della dose.

I contanti sequestrati: Dalla perquisizione personale sono spuntati ulteriori ventisette euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti dai militari l’incasso della giornata illecita.

Il blitz nell’abitazione e i provvedimenti della Procura

Dalla piazza l’attività di controllo si è spostata rapidamente all’interno del domicilio del trentanovenne:

Il materiale da confezionamento: L’ispezione della casa ha permesso di rinvenire altra sostanza dello stesso tipo, oltre a bilancini di precisione e materiale vario occorrente per il confezionamento delle dosi individuali, confermando la strutturazione dell’attività di spaccio.

I provvedimenti giudiziari: Per l’acquirente quarantaquattrenne è scattata la segnalazione alla Prefettura quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato invece ristretto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa del giudizio per direttissima disposto dalla Procura della Repubblica.

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