Categorie: Mobilità e Traffico Politica In evidenza
Municipi: ,

Metro B, primo treno Hitachi ai test: 5mila chilometri prima del via libera

L'assessore Eugenio Patanè illustra la roadmap dei trasporti capitolini: dal 7 settembre torna la linea 3L, poi l'8 e le direttrici est fino al pieno ripristino del 23 novembre

Flaviana Buccho - 5 Settembre 2026

Un’estate di cantieri aperti, scambi sostituiti e binari messi a nuovo per restituire alla Capitale una rete di trasporti all’altezza delle sue sfide.

Dopo settimane di fermo e navette sostitutive, il Campidoglio traccia la rotta per il graduale rientro in servizio della rete tramviaria e segna un punto decisivo sulla rotta del rinnovamento della linea B della metropolitana.

Ad illustrare il quadro programmatico è l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, che chiarisce il senso degli interventi avviati lo scorso 3 agosto: un’operazione d’urto pensata per condensare in un solo mese lavorazioni che altrimenti avrebbero paralizzato la città per tre estati consecutive.

La cura del ferro: “Operazione sicurezza sui binari”

Dietro la temporanea sostituzione dei tram con i bus si cela un piano di ammodernamento infrastrutturale non più rinviabile:

Un ritardo strutturale da recuperare: Negli ultimi anni gli interventi sulle infrastrutture di rete si erano fermati a percentuali minime, pari allo 0,7% e al 6%.

L’attuale piano ha consentito di raggiungere il 40% di rifacimento dell’armamento cittadino, snodo essenziale per scongiurare deragliamenti e preservare la meccanica dei convogli.

Tre lotti strategici completati: I cantieri hanno interessato l’adeguamento della sottostazione elettrica Nomentana (necessaria per accogliere i nuovi convogli CAF Urbos), ben 14 cantieri di rinnovo rotaie — dalla Gianicolense per la linea 8 agli snodi di via Manin, via Aldovrandi, via Rossini, Ponte Matteotti e Piazzale Labicano — oltre agli interventi viari curati da Anas nell’area di Porta Maggiore e Scalo di San Lorenzo.

Il calendario dei rientri: linea per linea

La ripresa del servizio tramviario avverrà a tappe ben cadenzate durante l’autunno:

Da lunedì 7 settembre: Si riaccendono i motori per la linea 3L, limitata alla tratta Porta Maggiore – Stazione Trastevere. Il collegamento verso Valle Giulia proseguirà temporaneamente con autobus.

Da lunedì 21 settembre: Riapertura completa della linea 8, che tornerà a collegare su rotaia il capolinea di Casaletto con Piazza Venezia.

Da lunedì 19 ottobre: Ripristino dei tram sulle linee 5 e 14 nella tratta da Stazione Termini a Largo Preneste.

Da lunedì 23 novembre: Ritorno all’operatività dell’intera rete tramviaria cittadina, riprendendo le consuete configurazioni antecedenti la pausa estiva (compresi i bus di supporto per il 19 tra Valle Giulia e via Giulio Cesare per i cantieri del nuovo capolinea di Prati).

Metro B: via ai test per il primo treno Hitachi

Parallelamente ai lavori in superficie, arriva la svolta per la linea B sotterranea:

Commissione operativa: L’agenzia Ansfisa ha formalmente istituito l’organismo di controllo composto dai tecnici del MIT, di Ansfisa e di Atac per le verifiche funzionali sul primo treno prototipo Hitachi della nuova flotta.

Verso il via libera per i passeggeri: Con il primo vertice operativo fissato per mercoledì 9 settembre presso il Ministero delle Infrastrutture, prenderà il via la fase cruciale del pre-esercizio: 5.000 chilometri di test in linea necessari per ottenere il Nulla Osta all’Esercizio e spalancare le porte ai pendolari.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Eugenio Patanè (@eugeniopatane.official)

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati