Metro B, primo treno Hitachi ai test: 5mila chilometri prima del via libera

Un’estate di cantieri aperti, scambi sostituiti e binari messi a nuovo per restituire alla Capitale una rete di trasporti all’altezza delle sue sfide.

Dopo settimane di fermo e navette sostitutive, il Campidoglio traccia la rotta per il graduale rientro in servizio della rete tramviaria e segna un punto decisivo sulla rotta del rinnovamento della linea B della metropolitana.

Ad illustrare il quadro programmatico è l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, che chiarisce il senso degli interventi avviati lo scorso 3 agosto: un’operazione d’urto pensata per condensare in un solo mese lavorazioni che altrimenti avrebbero paralizzato la città per tre estati consecutive.

La cura del ferro: “Operazione sicurezza sui binari”

Dietro la temporanea sostituzione dei tram con i bus si cela un piano di ammodernamento infrastrutturale non più rinviabile:

Un ritardo strutturale da recuperare: Negli ultimi anni gli interventi sulle infrastrutture di rete si erano fermati a percentuali minime, pari allo 0,7% e al 6%.

L’attuale piano ha consentito di raggiungere il 40% di rifacimento dell’armamento cittadino, snodo essenziale per scongiurare deragliamenti e preservare la meccanica dei convogli.

Tre lotti strategici completati: I cantieri hanno interessato l’adeguamento della sottostazione elettrica Nomentana (necessaria per accogliere i nuovi convogli CAF Urbos), ben 14 cantieri di rinnovo rotaie — dalla Gianicolense per la linea 8 agli snodi di via Manin, via Aldovrandi, via Rossini, Ponte Matteotti e Piazzale Labicano — oltre agli interventi viari curati da Anas nell’area di Porta Maggiore e Scalo di San Lorenzo.

Il calendario dei rientri: linea per linea

La ripresa del servizio tramviario avverrà a tappe ben cadenzate durante l’autunno:

Da lunedì 7 settembre: Si riaccendono i motori per la linea 3L, limitata alla tratta Porta Maggiore – Stazione Trastevere. Il collegamento verso Valle Giulia proseguirà temporaneamente con autobus.

Da lunedì 21 settembre: Riapertura completa della linea 8, che tornerà a collegare su rotaia il capolinea di Casaletto con Piazza Venezia.

Da lunedì 19 ottobre: Ripristino dei tram sulle linee 5 e 14 nella tratta da Stazione Termini a Largo Preneste.

Da lunedì 23 novembre: Ritorno all’operatività dell’intera rete tramviaria cittadina, riprendendo le consuete configurazioni antecedenti la pausa estiva (compresi i bus di supporto per il 19 tra Valle Giulia e via Giulio Cesare per i cantieri del nuovo capolinea di Prati).

Metro B: via ai test per il primo treno Hitachi

Parallelamente ai lavori in superficie, arriva la svolta per la linea B sotterranea:

Commissione operativa: L’agenzia Ansfisa ha formalmente istituito l’organismo di controllo composto dai tecnici del MIT, di Ansfisa e di Atac per le verifiche funzionali sul primo treno prototipo Hitachi della nuova flotta.

Verso il via libera per i passeggeri: Con il primo vertice operativo fissato per mercoledì 9 settembre presso il Ministero delle Infrastrutture, prenderà il via la fase cruciale del pre-esercizio: 5.000 chilometri di test in linea necessari per ottenere il Nulla Osta all’Esercizio e spalancare le porte ai pendolari.

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