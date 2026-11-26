Riscoprire le radici del quartiere attraverso gli occhi e i ricordi di chi lo vive ogni giorno. È questo il cuore di “Parco Madre Teresa di Calcutta… A spasso nella memoria”, la mostra multimediale in programma venerdì 4 dicembre 2026, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso l’Istituto Comprensivo “Via dei Sesami” (in via dei Sesami 20), nel Municipio V.

L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Sociale Parsec in collaborazione con l’istituto scolastico, offrirà ai cittadini un percorso immersivo tra fotografie d’epoca, illustrazioni, proiezioni, testimonianze e racconti per ripercorrere la storia e le trasformazioni urbanistiche e sociali dell’area verde.

Il punto di forza dell’esposizione è il suo carattere partecipato: l’allestimento nasce infatti dai contributi raccolti direttamente tra studenti, famiglie e abitanti del quartiere.

“Fanne parte!”: l’invito alla cittadinanza resta aperto. Chiunque voglia condividere un ricordo, una foto storica o un aneddoto legato al parco può ancora partecipare compilando il questionario dedicato (accessibile tramite il QR code sulla locandina) oppure contattando gli organizzatori all’indirizzo email [email protected] o al numero 339 8727697.

L’evento rientra nell’ambito del piano “100 parchi per Roma”, promosso su mandato del Dipartimento Tutela Ambientale / Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e del Municipio V, con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica e il patrimonio verde della città.

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