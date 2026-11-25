Come rendere la città più rispondente alle esigenze di chi la abita? Da questa domanda parte G.I.O.I.A., una ricerca che intende approfondire il rapporto tra cittadinanza e spazio urbano, facendo emergere bisogni, abitudini e criticità che caratterizzano la vita quotidiana nei quartieri.

Sviluppata da Sex & the City APSinsieme a Lucha y Siesta e CHEAP, con il sostegno del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, la ricerca coinvolge i Municipi II, V, VII e VIII di Roma.

Per raccogliere le esperienze di chi attraversa questi territori, Sex & the City APS invita a partecipare a un questionario online rivolto a tutte le persone che abitano, lavorano, studiano o frequentano regolarmente almeno uno dei quattro Municipi, indipendentemente dal luogo di residenza.

Le domande riguardano gli spostamenti, l’utilizzo dei servizi e degli spazi pubblici, la gestione del tempo tra lavoro e cura e la percezione della sicurezza nelle diverse ore della giornata. Le risposte sono anonime e la compilazione richiede circa 10 minuti.

I dati raccolti contribuiranno alla realizzazione di una mappatura dei servizi, delle iniziative e dei luoghi che rispondono ai bisogni della vita quotidiana, con l’obiettivo di valorizzare le risorse già presenti, renderle più facilmente individuabili e accessibili e far emergere le esigenze ancora insoddisfatte.

Una ricognizione del territorio costruita a partire dalle esperienze concrete della vita quotidiana, nella consapevolezza che la città non viene vissuta allo stesso modo da tutte le persone: fare ogni mattina il tragitto verso la scuola, prendersi cura di una persona anziana, rientrare a casa la sera dopo il lavoro o muoversi con un passeggino o una sedia a rotelle comporta esigenze e difficoltà differenti.

«Le città sono state a lungo progettate attorno a un soggetto che si sposta casa-lavoro in auto, senza carichi di cura e senza timori nel tornare a casa la sera» spiega Azzurra Muzzonigro, co-fondatrice di Sex & the City. «Chiedere direttamente alle persone come vivono il proprio quartiere ci permette di far emergere bisogni che i dati ufficiali raramente restituiscono, e di offrire alle amministrazioni elementi concreti su cui intervenire».

Il questionario è disponibile fino al 20 dicembre 2026 al link: https://genderatlas.questionpro.com/roma

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