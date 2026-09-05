Droga, occupazioni abusive e violazioni stradali: maxi controlli a Ostia
Manette per pusher e un evasore di 74 anni. Una 37enne tenta la fuga in auto lanciando dosi di hashish dal finestrino. Denunciata un'usurpatrice d'appartamento
Un dispositivo ad alta intensità per ripristinare il presidio di legalità nei punti più sensibili del litorale capitolino.
Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno passato al setaccio il quartiere, concentrando le verifiche tra piazza Gasparri e la zona dell’Idroscalo.
L’operazione straordinaria, coordinata secondo le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e concordata in Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si è conclusa con arresti, denunce e un bilancio imponente di sanzioni.
Spaccio in via della Carlinga e piazza Gasparri: arresti e sequestri
Il contrasto al narcotraffico di strada ha portato all’arresto di diversi spacciatori sorpresi in flagranza:
Il blitz in via della Carlinga: I militari hanno bloccato un 51enne romano mentre vendeva una dose di cocaina a un cliente.
La perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha permesso di recuperare altri 19 grammi di crack, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 787 euro in contanti.
L’acquirente è stato segnalato in Prefettura e sanzionato per guida con patente già ritirata, con conseguente fermo del veicolo.
Il controllo in piazza Gasparri: In manette è finito anche un 46enne romano trovato in possesso di tre dosi di crack e denaro contante frutto delle vendite illecite.
Inseguimento da film con lancio di droga e arresto per evasione
I controlli dinamici sulle arterie stradali hanno registrato momenti di forte tensione:
Fuga a tutta velocità: Una 37enne romana con precedenti si è data alla fuga in auto per evitare il posto di blocco dei Carabinieri, sbarazzandosi dal finestrino di un involucro contenente 36 grammi di hashish.
Recuperata la droga e bloccata la vettura dopo un breve inseguimento, la donna è stata arrestata per il mancato alt, denunciata per spaccio e posta ai domiciliari.
Evasore in strada a 74 anni: Tra gli arrestati figura anche un anziano di 74 anni, sorpreso a passeggiare all’esterno della propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
Denunce, occupazioni abusive e maxi-sanzioni al Codice della Strada
Il bilancio complessivo dell’operazione evidenzia un’azione capillare su più fronti di illegalità:
Casa occupata in assenza del proprietario: Una 37enne senza fissa dimora è stata denunciata per violazione di domicilio e danneggiamento: approfittando dell’assenza del proprietario, aveva forzato la porta d’ingresso per insediarsi all’interno dell’appartamento.
Porto d’armi e sostanze stupefacenti: Denunciate altre 11 persone (quattro per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e sei per spaccio) e segnalati 15 consumatori alla Prefettura.
Posti di blocco sul litorale: Verificate decine di vetture lungo le arterie a maggiore scorrimento, con l’elevazione di 27 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo totale di 18.080 euro.
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