Droga, occupazioni abusive e violazioni stradali: maxi controlli a Ostia

Un dispositivo ad alta intensità per ripristinare il presidio di legalità nei punti più sensibili del litorale capitolino.

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno passato al setaccio il quartiere, concentrando le verifiche tra piazza Gasparri e la zona dell’Idroscalo.

L’operazione straordinaria, coordinata secondo le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e concordata in Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si è conclusa con arresti, denunce e un bilancio imponente di sanzioni.

Spaccio in via della Carlinga e piazza Gasparri: arresti e sequestri

Il contrasto al narcotraffico di strada ha portato all’arresto di diversi spacciatori sorpresi in flagranza:

Il blitz in via della Carlinga: I militari hanno bloccato un 51enne romano mentre vendeva una dose di cocaina a un cliente.

La perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha permesso di recuperare altri 19 grammi di crack, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 787 euro in contanti.

L’acquirente è stato segnalato in Prefettura e sanzionato per guida con patente già ritirata, con conseguente fermo del veicolo.

Il controllo in piazza Gasparri: In manette è finito anche un 46enne romano trovato in possesso di tre dosi di crack e denaro contante frutto delle vendite illecite.

Inseguimento da film con lancio di droga e arresto per evasione

I controlli dinamici sulle arterie stradali hanno registrato momenti di forte tensione:

Fuga a tutta velocità: Una 37enne romana con precedenti si è data alla fuga in auto per evitare il posto di blocco dei Carabinieri, sbarazzandosi dal finestrino di un involucro contenente 36 grammi di hashish.

Recuperata la droga e bloccata la vettura dopo un breve inseguimento, la donna è stata arrestata per il mancato alt, denunciata per spaccio e posta ai domiciliari.

Evasore in strada a 74 anni: Tra gli arrestati figura anche un anziano di 74 anni, sorpreso a passeggiare all’esterno della propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Denunce, occupazioni abusive e maxi-sanzioni al Codice della Strada

Il bilancio complessivo dell’operazione evidenzia un’azione capillare su più fronti di illegalità:

Casa occupata in assenza del proprietario: Una 37enne senza fissa dimora è stata denunciata per violazione di domicilio e danneggiamento: approfittando dell’assenza del proprietario, aveva forzato la porta d’ingresso per insediarsi all’interno dell’appartamento.

Porto d’armi e sostanze stupefacenti: Denunciate altre 11 persone (quattro per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e sei per spaccio) e segnalati 15 consumatori alla Prefettura.

Posti di blocco sul litorale: Verificate decine di vetture lungo le arterie a maggiore scorrimento, con l’elevazione di 27 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo totale di 18.080 euro.

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