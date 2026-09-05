La fotografia diffusa torna protagonista sul lago di Bracciano

Dal 19 al 27 settembre il lago di Bracciano diventa una grande galleria fotografica con la quarta edizione di Photofest Immagini sul Lago. Crescono i numeri dell’edizione 2026 con ben tredici mostre fotografiche, tutte ad ingresso libero, diffuse nei tre paesi rivieraschi e al Musam-Museo Storico dell’Aeronautica Militare.

L’arte fotografica diventa anche oggetto di interessanti workshop, laboratori oltre che di una maratona fotografica finora inedita sul territorio. Non manca anche quest’anno il concorso che mette in palio buoni acquisto di materiale fotografico.

Grande l’impegno organizzativo delle associazioni culturali promotrici – Il Lago Incantato e Il Vivaio delle Immagini – che possono vantare il riconoscimento ufficiale della manifestazione da parte di FIAF-Federazione Italiana Associazioni Fotografiche oltre che del patrocinio di Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comuni di Bracciano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia e del Consorzio Lago Bracciano. La manifestazione si svolge in collaborazione con APT Trevignano Romano, Proloco Anguillara Sabazia e AssoCommercianti Bracciano.

Il grande festival della fotografia inaugura il 19 settembre 2026 alle 11.30 con un evento aperto a tutti presso il Consorzio Lago Bracciano in lungolago Giuseppe Argenti a Bracciano nel corso del quale, alla presenza dei sindaci del territorio, gli autori illustreranno le loro mostre. In programma, per l’occasione, un rinfresco e un brindisi offerto da Cantine Capitani e un giro in battello per tutti i partecipanti. Nella stessa giornata apriranno le mostre fotografiche.

“L’edizione 2026 – commentano Osvaldo Sponzilli e Michele Buonanni – è particolarmente ricca. Iniziamo con grande entusiasmo visto il consenso crescente delle istituzioni e del pubblico. Molto vari i temi delle mostre. Riteniamo inoltre che la formula della fotografia diffusa, oltre a essere strumento importante per la promozione del territorio, metta anche bene in evidenza lo spirito di forte collaborazione che sta dietro al Photofest”.

Si annuncia una settimana per immagini di grande partecipazione. L’evento di chiusura si terrà domenica 27 settembre dalle 17 alle 20 a Trevignano Romano presso la sala conferenze della Banca di Credito Cooperativo Provincia Romana in via IV Novembre 2.

In programma, nel corso del pomeriggio, la proiezione del video The Ameriguns, intervista a Gabriele Galimberti “Dove nasce la Meraviglia”, la intervista alla fotografa Yuliya Vassilyeva Un viaggio fotografico attraverso laghi, paesaggi e forme di vita. Ed ancora Le emozioni degli uccelli, Michele Buonanni intervista Paolo Nicolai ed Erotica, incontro con Ivana Galli. Al termine premiazione del Concorso e della Maratona fotografica.

Le Mostre

Trevignano Romano

Laghi nel mondo – Foto di viaggio – Mostra fotografica di Yuliya Vassilyeva, lungolago, Trevignano Romano, 19-27 settembre, orari: sempre visitabile.

Agrosfera – Storie di Tradizione e Innovazione – Mostra fotografica facente parte della manifestazione Agrosfera, il nuovo Progetto Fotografico Collettivo Nazionale della FIAF per il 2025-2026 incentrato sul settore agroalimentare. Lungolago, Trevignano Romano, 19-27 settembre. Orari: sempre visitabile.

Oltre i Ritratti Mostra fotografica di Alessandro Guadagni, Parco Giochi, via degli Asinelli 10, Trevignano Romano, 19-27 settembre. Orari: 9-20.

Sguardi ed emozioni – Un percorso fotografico dedicato alla dimensione umana e relazionale dello sguardo Mostra fotografica di Cristina Barduagni, 19-27 settembre – Bar La Vela, via della Rena 23, Trevignano Romano. Orari: da mercoledì a Lunedì 7:30–20:30 Martedì chiuso.

Le famiglie di Trevignano – Archivio Storico — Un progetto di memoria collettiva che restituisce volti e storie della comunità locale attraverso immagini d’archivio. A cura di Alessio Romeo, 19-27 settembre, portico Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Emanuele III, Trevignano Romano, Orari: sempre visitabile.

Identità: soglia e sedimentazione – Progetto sperimentale nato da un laboratorio di ricerca visiva sull’identità contemporanea, Laboratorio e mostra fotografica di Ivana Galli, 19-27 settembre, IL VIALE caffè&bistrot via della Rena 72, Trevignano Romano, Orari: lunedì–venerdì 8:30–15, sabato e domenica 8:30–18, mercoledì chiuso.

Anguillara Sabazia

Volti di Guerra Mostra fotografica di Ottavia Massimo, 19-27 settembre – Passeggiata lungolago – Anguillara Sabazia – Orari: sempre visitabile

Ricchi per un giorno Mostra fotografica di Franco Buoncristiani, 19-27 settembre – Passeggiata lungolago – Anguillara Sabazia. Orari: sempre visitabile.

Anguillara Racconta Mostra fotografica di Giosiana Giuliani, 19-27 settembre, centro storico, Anguillara Sabazia. Orari: sempre visitabile.

Ritratti in Cronaca – Mostra fotografica di Graziarosa Villani – Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori”, via Doria D’Eboli 2, Anguillara Sabazia – 19-20 26-27 settembre, Orari: sabato e domenica 10:30–13 15–18.

Vigna di Valle

Fauna acquatica – Un racconto fotografico dedicato agli ecosistemi e alla vita animale legata all’ambiente lacustre Mostra fotografica di Paolo Nicolai, 19-27 settembre, Museo Storico dell’Aeronautica Militare – MUSAM, via Circumlacuale, Vigna di Valle, Orari: da martedì a venerdì 10–16.30, sabato e domenica 10–18, lunedì chiuso.

Bracciano

Memorie Abitate – Mostra fotografica di Giosiana Giuliani, 19-20 26-27 settembre, Salotto Belvedere, via Fioravanti 46, centro storico, Bracciano, Orari: sabato e domenica 11–22.

Volti di un’Epoca: documentario su un decennio di profonde trasformazioni sociali ed economiche – Mostra fotografica di Edoardo Fornaciari, 19-27 settembre, piazza del castello Bracciano, Orari: sempre visitabile.

I Laboratori

Genos – Siamo sempre uno, ma con qualcun altro prima di noi di Ivana Galli, dal 19 al 27 settembre, IL VIALE caffè & bistrot, via della Rena 72, Trevignano Romano. Attraverso un set fotografico aperto a tutti, l’artista realizzerà leporelli che accostano i volti di genitori, figli, fratelli, nonni. Le immagini si completano solo nell’unione, rivelando: Continuità e scarti fisiologici, Memoria e trasformazione, Domande universali: “Chi assomiglia a chi?”. L’obiettivo è costruire un archivio contemporaneo delle famiglie per riflettere su come i tratti identificativi si trasmettano, resistano o mutino. L’archivio non sarà solo documentazione, ma un dispositivo critico, uno specchio per la comunità, una traccia per il futuro.

Passeggiata Fotografica, con Donato Chirulli – 19 settembre – ore 17, Bracciano – Piazza del castello davanti alla mostra fotografica Come approcciare tecnicamente e psicologicamente la Street Photography.

Workshop Polaroid fotografia istantanea e 3D ottico a cura di Patrizio Cipollini – 20 settembre – ore 17, IL VIALE caffè & bistrot, via della Rena 72, 00069 Trevignano Romano.

Maratona fotografica “Acqua è vita”

Coordinatore Andrea De Ieso, 20 settembre, ore: 10.30 Trevignano Romano, Piazza Vittorio Emanuele III, Portico del Comune. Iniziativa aperta al pubblico finalizzata a promuovere la fotografia come strumento di osservazione, narrazione e interpretazione del territorio. Si invitano i partecipanti a esplorare, attraverso il linguaggio fotografico, il tema dell’acqua come elemento vitale, simbolico e relazionale.

Concorso Fotografico Nazionale 2026 “Acqua è vita”

Dedicato all’acqua come origine della vita, risorsa naturale, elemento di salute ed equilibrio e simbolo del rapporto tra essere umano e ambiente, il Concorso ha avuto oltre duecento partecipanti. L’edizione 2026 ha sperimentato un originale percorso di valutazione nel quale intelligenza artificiale e giudizio umano sono intervenuti in due momenti distinti. L’intelligenza artificiale ha selezionato le dieci opere finaliste. Successivamente la Giuria del concorso ha determinato, tra le dieci, le opere classificate al primo, secondo e terzo posto.

Per informazioni ed approfondimenti: https://immagini-sul-lago.it/

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