Paura in via Merulana: punta un paio di forbici contro gli automobilisti, bloccato dai carabinieri

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri, sabato 5 settembre, lungo una delle arterie più trafficate del quartiere Esquilino.

I Carabinieri della Stazione Roma Casal Bertone sono intervenuti prontamente in via Merulana, all’angolo con via dello Statuto, dopo aver notato un uomo che camminava pericolosamente al centro della carreggiata, brandendo e puntando un oggetto appuntito contro i veicoli in transito.

L’intervento e il sequestro dell’arma

L’azione tempestiva dei militari ha evitato che la situazione degenerasse:

Il blocco in mezzo al traffico: L’uomo, incurante del pericolo e del flusso veicolare, minacciava gli automobilisti sferrando fendenti a vuoto e puntando l’arma improvvisata verso l’abitacolo delle vetture.

L’identificazione e il possesso: Immobilizzato in sicurezza e messo in condizione di non nuocere, il soggetto è stato identificato in un cittadino romeno di 29 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia. All’esito della perquisizione, è stato trovato in possesso di un grosso paio di forbici, utilizzate come arma impropria.

Denuncia, allontanamento e posizione sul territorio

Nei confronti del 29enne sono scattati immediati provvedimenti restrittivi e amministrativi:

Denuncia penale: L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Tutela urbana e immigrazione: Gli operanti gli hanno notificato l’ordine di allontanamento dalla zona a tutela rafforzata.

Subito dopo, visti i precedenti e la condizione di irregolarità, il cittadino straniero è stato trasferito presso l’Ufficio Immigrazione di Roma per le verifiche finalizzate alla regolarizzazione della sua posizione sul territorio nazionale.

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