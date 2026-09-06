Vinòforum torna a Roma: sette serate tra vino, cucina e Piazza di Siena

Roma torna al centro della scena enogastronomica italiana. Da lunedì 7 a domenica 13 settembre, Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese, ospita la 23ª edizione di Vinòforum, manifestazione dedicata al vino, alla cucina e alle eccellenze agroalimentari.

Sette serate durante le quali produttori, chef, maestri pizzaioli, operatori del settore e appassionati si incontreranno in uno degli scenari più suggestivi della Capitale. Il programma unisce degustazioni, masterclass, cene d’autore e appuntamenti dedicati alla conoscenza dei prodotti e dei territori.

Sono 800 tra cantine e Consorzi di tutela le realtà presenti quest’anno, con oltre 3.200 etichette in degustazione. Un percorso attraverso vitigni, denominazioni e territori italiani, accompagnato da appuntamenti di approfondimento.

Tra questi le Wine Top Tasting, masterclass dedicate alla scoperta dei grandi terroir italiani e internazionali, e Casa Barolo, spazio dedicato alle produzioni delle Langhe.

Il vino sarà affiancato da altre eccellenze della tavola italiana. Il Consorzio del Parmigiano Reggiano proporrà degustazioni guidate e presenterà a Roma il primo Corso Assaggiatori, in programma in autunno. Spazio anche all’olio extravergine d’oliva, con gli appuntamenti curati da Unaprol ed Evooschool.

La cucina sarà protagonista delle The Night Dinner, sette cene dedicate all’incontro tra grandi vini e alta ristorazione. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Human Factor. Passato. Presente. Futuro”, una riflessione sul ruolo della persona, del gesto e della sensibilità nella cucina d’autore.

Le serate saranno articolate in tre momenti: memoria, gesto e visione, con installazioni visive e sonorità pensate per accompagnare l’esperienza gastronomica.

La Capitale sarà invece al centro dei Temporary Restaurant, che proporranno oltre 40 ricette ispirate al tema “Roma: Radici e Futuro”. La tradizione della cucina romana sarà così riletta attraverso interpretazioni contemporanee.

Non mancherà Pizza d’Autore, format dedicato all’arte bianca realizzato insieme a Molino Caputo.

Domenica 13 settembre, giornata conclusiva della manifestazione, è inoltre prevista la finale del concorso nazionale La Città della Pizza, con sette giovani pizzaioli in gara per il titolo di miglior emergente dell’anno.

“Negli anni abbiamo costruito una piattaforma ideale dove il vino e la ristorazione di qualità sono diventati il punto d’incontro privilegiato tra persone, visioni e territori” sottolinea Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum.

Per una settimana, dunque, Piazza di Siena diventa un punto d’incontro tra vino, cucina e cultura del territorio, portando nel cuore di Villa Borghese produttori e protagonisti dell’enogastronomia italiana.

Vinòforum 2026

7-13 settembre 2026

Piazza di Siena, Villa Borghese – Roma

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