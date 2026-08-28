Melone: acqua, carotenoidi e biodiversità in un frutto fresco e funzionale

Il melone (Cucumis melo L.) appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae, la stessa di cetriolo, zucca, zucchina e anguria. È uno dei frutti più apprezzati nei mesi caldi per la polpa succosa, il sapore dolce e l’aroma caratteristico.

La specie comprende un’enorme varietà di forme, colori, profumi e utilizzi: alcuni meloni sono consumati come frutti da dessert, altri come ortaggi, in insalata, in cucina o in preparazioni tradizionali.

La grande diversità del melone è uno dei suoi aspetti più interessanti. Esistono meloni a polpa arancione, verde, bianca o gialla; frutti molto aromatici come i cantalupi e i Charentais; meloni più conservabili e meno profumati come alcuni tipi inodorus; e varietà locali utilizzate in modi diversi a seconda delle tradizioni alimentari.

Questa variabilità riguarda non solo l’aspetto esterno, ma anche dolcezza, acidità, consistenza, profumo e contenuto di composti bioattivi.

Dal punto di vista nutrizionale, il melone è un alimento leggero, ricco di acqua e adatto al consumo fresco.

La polpa contiene carboidrati, fibre alimentari, minerali, carotenoidi e composti fenolici.

Il gusto dolce del melone dipende soprattutto dagli zuccheri naturali e dal grado di maturazione, mentre il profumo è legato a numerosi composti volatili. In particolare, esteri e alcoli contribuiscono in modo importante all’aroma tipico del frutto, una delle caratteristiche più apprezzate dai consumatori.

Il colore della polpa è invece legato alla presenza di pigmenti naturali. I carotenoidi, insieme alla clorofilla in alcune parti del frutto, sono tra i principali responsabili delle tonalità gialle, verdi e arancioni. Nei meloni a polpa arancione, questi composti assumono particolare interesse perché alcuni carotenoidi sono coinvolti nella protezione antiossidante e, in parte, nel metabolismo della vitamina A. Accanto ai carotenoidi, il melone contiene vitamina C e composti fenolici. Queste sostanze contribuiscono alla capacità antiossidante del frutto, cioè alla sua possibilità di contrastare i radicali liberi e proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Non si tratta di considerare il melone come un alimento “curativo”, ma come parte di una dieta ricca di vegetali, utile per sostenere il benessere generale.

Alcuni studi hanno messo in evidenza differenze importanti tra cultivar, varietà locali e tipi selvatici. In una ricerca su 30 tipologie di melone, alcune varietà locali hanno mostrato livelli elevati di polifenoli e una buona attività antiossidante; altre hanno evidenziato attività di inibizione dell’enzima ACE, un dato interessante in relazione al possibile supporto alla salute cardiovascolare. Questo conferma l’importanza della biodiversità: non tutti i meloni sono uguali dal punto di vista nutrizionale.

Tradizionalmente, il melone è stato apprezzato anche per l’effetto rinfrescante e per il contributo alla regolarità intestinale.

La ricchezza di acqua e fibre lo rende adatto a una dieta leggera, soprattutto durante la stagione calda. Alcuni testi riportano anche usi tradizionali legati a stitichezza, gastrite, malnutrizione e disturbi bronchiali, anche se queste indicazioni appartengono più alla tradizione che a raccomandazioni terapeutiche moderne.

I semi contengono anche fitosteroli, soprattutto beta-sitosterolo, e tocoferoli, composti collegati rispettivamente al metabolismo dei lipidi e alla protezione antiossidante. In alcuni Paesi vengono consumati tostati e salati come snack, oppure essiccati e usati per insaporire piatti e dolci tradizionali.

La valorizzazione degli scarti del melone è oggi un tema molto attuale. Bucce, semi e parti non utilizzate sono spesso eliminate durante la lavorazione industriale e domestica, nonostante possano contenere fibre, polifenoli e altri composti utili. Le revisioni più recenti sottolineano che questi sottoprodotti possono essere impiegati per ottenere ingredienti alimentari, farine, prodotti da forno, enzimi e composti funzionali, riducendo al tempo stesso lo spreco alimentare.

Questo approccio è importante anche dal punto di vista ambientale. Nel mondo, la lavorazione del melone genera grandi quantità di residui, soprattutto bucce e semi. Il loro riutilizzo in prodotti come farine, biscotti, torte o pane può contribuire a creare alimenti più sostenibili e arricchiti dal punto di vista nutrizionale. Anche la trasformazione della polpa in succhi e bevande è oggetto di interesse. La microfiltrazione, ad esempio, è stata studiata come tecnica per ottenere un succo più limpido, mantenendo caratteristiche sensoriali e nutrizionali apprezzabili. Questo mostra come il melone possa essere valorizzato non solo come frutto fresco, ma anche come ingrediente per prodotti alimentari innovativi.

La ricetta: Dolce con Melone, ricotta e crumble

Ingredienti

Per la crema

300 g di ricotta di pecora

80 g di zucchero a velo

Scorza di 1 limone

1 cucchiaino di miele

2 cucchiai di panna fresca

Per il melone

400 g di melone

1 cucchiaio di zucchero

Succo di ½ limone

Qualche foglia di basilico

Per il crumble

60 g di farina

40 g di mandorle

40 g di burro

30 g di zucchero di canna

Scorza di limone

Dosi per 4 persone

Procedimento

Setacciare la ricotta e lavorarla con zucchero a velo, miele, scorza di limone e panna fino a ottenere una crema liscia.

Tagliare il melone a piccoli cubetti. Condirlo con zucchero, limone e basilico e lasciarlo riposare in frigorifero per circa 20 minuti.

Impastare farina, mandorle tritate, burro, zucchero di canna e scorza di limone fino a ottenere delle grosse briciole.

Cuocere a 170°C per 12-15 minuti, fino a doratura. Mettere alla base la crema di ricotta, aggiungere il melone ben scolato, poi il crumble croccante. Completare con una fogliolina di basilico, scorza di limone e qualche goccia del succo del melone

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

-Process Safety and Environmental Protection 113 (2018) 68–77. https://doi.org/10.1016/j.psep.2017.09.016

-Plants 10 (2021) 1755. https://doi.org/10.3390/plants10091755

-Food Reviews International 36 (2020) 15–38. https://doi.org/10.1080/87559129.2019.1613662

-Food Science & Nutrition 10 (2022) 2922–2934. https://doi.org/10.1002/fsn3.2888

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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