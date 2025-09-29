Nasce la nuova rubrica “Le tre C della salute: Cibo, Chimica, Cucina” in cui ogni settimana sarà scelto un alimento, possibilmente di stagione, e verrà approfondito da un punto di vista nutrizionale, evidenziando le sue proprietà chimiche più significative per la salute del consumatore, con lo scopo di fornire una pratica guida in termini di selezione ed utilizzo dei prodotti per una dieta all’insegna della salute e dell’eccellenza culinaria, come è la dieta mediterranea.

Inoltre, ogni articolo sarà arricchito dalla presenza di una ricetta che esalti la presenza dell’alimento scelto, in modo che i lettori la possano facilmente replicare nelle loro case e gustare un piatto unico.

Il Professore

La rubrica è curata dal Prof. Stefano Cinti, Professore di Chimica Analitica presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e direttore del laboratorio di ricerca uninanobiosensors (www.uninanobiosensors.com) che si occupa della progettazione e applicazione di diagnostica portatile in tutti i campi di interesse, dal clinico all’ambientale, passando per farmaceutico e agroalimentare.

Oltre alla ricerca e all’insegnamento universitario, Stefano nutre un grande interesse per la divulgazione scientifica attraverso tutte le forme.

Ha scritto due libri “La Chimica Coatta” (Momo Edizioni, 2022) e “La Chimica nel Monolocale” (TAB Edizioni, 2022), ha contribuito alla realizzazione di contenuti scientifici nelle trasmissioni radiofoniche “Etica ed Etichetta” e “Cultura e Cucina” su Radio Cusano Campus (più di 60 episodi), ha contribuito al programma televisivo “La Scienza Dietro l’Eccellenza” su Cusano Italia TV. Inoltre, ha già curato una rubrica molto apprezzata su Abitarearoma… dal titolo “Scienza Quotidiana” nel 2017.

La Chef

In questo viaggio nella cultura culinaria non poteva mancare Nausica Ronca, Chef, divulgatrice di saperi e sapori, narratrice della dieta mediterranea, che si occuperà di proporre ai lettori ricette fruibili e deliziose, rispettando la tradizione mediterranea.

Nausica è cresciuta tra la Costiera Amalfitana e il Cilento, porta avanti con passione le tradizioni della “cucina povera”, trasformandole in esperienze autentiche e contemporanee.

Chef e organizzatrice di tour gastronomici, collabora con produttori locali, aziende Slow Food e realtà internazionali per diffondere la cultura del buon cibo e del vivere mediterraneo.

Il suo lavoro è un ponte tra passato e futuro: dai ricordi delle ricette di famiglia insegnate alle figlie, alle esperienze culinarie create per turisti e appassionati. Con il motto “Cook • Teach • Tell” (“Cucina • Insegna • Racconta”), unisce la cucina alla narrazione, trasformando ogni piatto in una storia di territorio, stagionalità e radici.

