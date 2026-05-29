Ciliegie: piccoli frutti ricchi di polifenoli tra antiossidanti, recupero muscolare e salute cardiovascolare

Le ciliegie, appartenenti al genere Prunus, sono tra i frutti più apprezzati e consumati al mondo. Si distinguono principalmente in due grandi gruppi: le ciliegie dolci (Prunus avium) e le amarene o ciliegie acide (Prunus cerasus).

Oltre al loro valore gastronomico, negli ultimi anni hanno attirato crescente interesse scientifico grazie all’elevato contenuto di composti bioattivi con potenziali effetti benefici sulla salute.

Dal punto di vista nutrizionale, le ciliegie rappresentano un alimento a bassa densità calorica ma ricco di acqua, fibre, vitamine e minerali. Contengono vitamina C, potassio, carotenoidi e melatonina, oltre a una notevole quantità di polifenoli.

Le fibre contribuiscono al benessere intestinale e al controllo glicemico, mentre il potassio supporta la funzione cardiovascolare e muscolare.

La componente fitochimica delle ciliegie è dominata dagli antociani, pigmenti responsabili del colore rosso intenso del frutto. Tra questi, la cianidina-3-glucoside e la cianidina-3-rutinoside rappresentano le molecole più abbondanti e studiate.

Accanto agli antociani sono presenti flavonoli, catechine, quercetina e acidi fenolici, che contribuiscono all’elevata capacità antiossidante delle ciliegie.

Questi composti svolgono un ruolo importante nella protezione contro lo stress ossidativo, un processo coinvolto nell’invecchiamento cellulare e nello sviluppo di numerose patologie croniche. Gli antociani e gli altri polifenoli sembrano inoltre modulare diverse vie infiammatorie, contribuendo alla riduzione di mediatori pro-infiammatori e dell’attività di enzimi coinvolti nei processi infiammatori.

Uno degli ambiti più studiati riguarda il recupero muscolare e la performance sportiva. Diversi studi clinici hanno evidenziato che il consumo di succo o estratti di ciliegie acide può contribuire a ridurre dolore muscolare, perdita di forza e marcatori di danno ossidativo dopo esercizio intenso.

Questi effetti sono stati osservati soprattutto negli atleti sottoposti a esercizi prolungati o eccentrici, suggerendo un possibile ruolo delle ciliegie nel recupero post-esercizio.

Le ciliegie sono state studiate anche per i loro effetti sul sonno. La presenza naturale di melatonina e di composti che influenzano il ritmo circadiano sembra contribuire al miglioramento della qualità e della durata del sonno in alcuni soggetti.

Questo aspetto ha favorito l’interesse verso le ciliegie come possibile supporto nutrizionale nei disturbi lievi del sonno.

Dal punto di vista cardiovascolare, alcune evidenze suggeriscono che il consumo regolare di ciliegie possa contribuire alla riduzione della pressione arteriosa e dei marcatori infiammatori.

I polifenoli sembrano infatti migliorare la funzione endoteliale e la biodisponibilità dell’ossido nitrico, molecola fondamentale nella regolazione del tono vascolare.

Un ulteriore ambito di interesse riguarda il metabolismo dell’acido urico. Alcuni studi osservazionali e clinici hanno riportato una riduzione dei livelli di acido urico e del rischio di attacchi di gotta associata al consumo di ciliegie.

Sebbene i meccanismi non siano ancora completamente chiariti, si ipotizza un ruolo combinato degli antociani e dell’attività antinfiammatoria dei polifenoli.

La composizione nutrizionale e fitochimica delle ciliegie può variare notevolmente in funzione della varietà, del grado di maturazione, dell’esposizione alla luce e delle condizioni di conservazione.

Anche la trasformazione industriale e la preparazione di succhi o concentrati possono modificare il contenuto di antociani e altri composti bioattivi.

Nel complesso, le ciliegie rappresentano un esempio significativo di alimento funzionale naturale, in cui gusto, valore nutrizionale e attività biologica risultano strettamente collegati.

La ricchezza di polifenoli, associata alla presenza di vitamine, fibre e melatonina, contribuisce al loro potenziale ruolo nella prevenzione dello stress ossidativo, nel supporto cardiovascolare e nel recupero muscolare.

La ricetta: Confettura di ciliegie

Ingredienti

1 kg di ciliegie mature

350 g di zucchero

succo di 1 limone

scorza di mezzo limone

Procedimento

Lavare accuratamente le ciliegie sotto acqua corrente, eliminare il picciolo e togliere il nocciolo con l’aiuto di uno snocciolatore o di un coltellino.

Trasferire le ciliegie in una ciotola capiente, aggiungere lo zucchero e il succo di limone, quindi mescolare bene.

Coprire e lasciare riposare per almeno due ore; per ottenere un sapore ancora più intenso, lasciare macerare tutta la notte in frigorifero.Versare il composto in una casseruola dal fondo spesso e cuocere a fuoco dolce per circa 40-50 minuti.

Mescolare frequentemente per evitare che la confettura si attacchi al fondo ed eliminare, se necessario, la schiuma che si forma in superficie. Per ottenere una consistenza più vellutata e omogenea, frullare leggermente la marmellata con un mixer a immersione, lasciando eventualmente qualche pezzo di frutta intera.

Versare una piccola quantità su un piattino precedentemente raffreddato: se la goccia scivola lentamente e tende ad addensarsi, la confettura è pronta. Versare la confettura ancora bollente nei vasetti sterilizzati, chiudere immediatamente con il coperchio e capovolgere i vasetti per favorire la formazione del sottovuoto.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

– Journal of Human Nutrition & Food Science 3 (2015) 1058.

-Nutraceuticals 5 (2025) 12. https://doi.org/10.3390/nutraceuticals5020012

-Nutrients 10 (2018) 368. https://doi.org/10.3390/nu10030368

-Critical Reviews in Food Science and Nutrition 51 (2011) 1-12. https://doi.org/10.1080/10408390903001719

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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