Panini in gita al mare, nelle ville, nei giardini, nei parchi, al lago, ma senza Poldo!!!
Vediamo come comporre un panino sano, bilanciato e buono...
Nato nel 1929 al fianco di Braccio di Ferro, Poldo Sbafini è l’icona fumettistica della golosità insaziabile.
Pigro e scaltro, è rimasto celebre per la sua totale devozione ai classici hamburger da fast food e per la storica frase: “Ti pagherò volentieri martedì per un hamburger oggi”.
Con la sua perenne fame di cibo ricco di grassi, Poldo rappresenta il perfetto anti-modello nutrizionale.
A differenza del nostro personaggio, oggi possiamo goderci un ottimo panino in varie situazioni senza sensi di colpa e, soprattutto, senza compromettere il nostro benessere. Vediamo come comporre un panino sano, bilanciato e buono…
GUIDA INTEGRALE AL PANINO SANO (Outdoor & Office)
Ogni ricetta è pensata per essere bilanciata e sicura sotto il sole.
|Nome Panino
|Pane Consigliato
|Ingredienti Chiave
|Destinazione Ideale
|Lo Sportivo
|Integrale
|Bresaola, rucola, parmigiano, limone
|Montagna / Camminate
|Mediterraneo
|Pugliese
|Tonno naturale, pomodoro, olive, origano
|Spiaggia / Mare
|Vegano Gourmet
|Ai Cereali
|Hummus, zucchine grigliate, menta
|Parco / Giardini
|Fresco Lago
|Di Segale
|Tacchino, robiola light, radicchio, cetrioli
|Lago / Ombra
|L’Orto in Villa
|Focaccia
|Melanzane, peperoni, pomodori secchi, basilico
|Ville storiche / Picnic
|Caprese Light
|Rustico
|Mozzarella asciutta, pomodoro, olio EVO
|Prato / Relax
|Il Muretto
|Baguette
|Pollo alla piastra, spinacini, pomodorini
|Gite dinamiche
|Salmone & Semi
|Ai Cereali
|Salmone, spalmabile light, aneto
|Ufficio / Parco
|L’Essenziale
|Michetta
|Prosciutto crudo dolce, fettine di mela
|Snack veloce / Bici
Si può utilizzare per insaporire i panini una salsa sana universale: hummus di Ceci, che sostituisce maionese e salse grasse, donando cremosità e proteine.
Ingredienti: 250g ceci cotti, 1 cucchiaio di tahina (crema di sesamo), succo di 1/2 limone, 1 spicchio d’aglio piccolo (opzionale), un pizzico di sale, olio EVO q.b.
Preparazione: frulla tutto aggiungendo un filo d’acqua fredda finché non ottieni una crema liscia.
Vantaggio: resiste meglio al calore rispetto alle salse a base di uovo.
Logistica e Conservazione (Senza Compromessi)
Preparazione: tampona ogni ingrediente umido. Crea una “barriera” mettendo l’affettato o il formaggio a contatto col pane e le verdure al centro.
Packaging: avvolgi in carta forno (traspirazione) + contenitore rigido (anti-schiacciamento).
Trasporto: borsa termica con ghiaccioli sempre obbligatoria per mare e lago.
Per approfondimento:
https://www.facebook.com/BONUMVITAENUTRIZIONE
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