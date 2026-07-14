Il Collatino ritrova i suoi spazi verdi: riaprono due parchi, mentre prende forma il maxi restyling di Madre Teresa di Calcutta

Un fazzoletto dopo l’altro, il quadrante est della Capitale si riappropria dei suoi spazi di socialità, strappando metri quadri preziosi all’incuria e al cemento.

Tra il Collatino e Centocelle è tempo di inaugurazioni e grandi cantieri: due parchi storici del territorio sono pronti a riaprire le proprie cancelli dopo mesi di lavori di restyling, mentre una delle aree verdi più estese del Municipio V si prepara a cambiare radicalmente volto grazie a un maxi-finanziamento capitolino.

La data della prima svolta è già segnata sul calendario dei residenti: lunedì 20 luglio, alle ore 18:00. Sarà quel giorno che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, taglierà ufficialmente il nastro per restituire al quartiere il rinnovato parco Achille Grandi.

Altalene inclusive e aree relax: la nuova vita di Villa Grandi e via Valente

Incastonato tra la via Collatina e la via Prenestina, il parco Achille Grandi è stato sottoposto a una profonda cura ricostituente curata dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale. I vecchi scivoli fatiscenti e arrugginiti sono stati rimossi per fare spazio a un’area giochi di ultima generazione:

Sicurezza e accessibilità: Installati giochi inclusivi adatti anche a bambini con disabilità motorie, tutti circondati da una pavimentazione antitrauma in gomma colata per attutire le cadute.

Arredo urbano: Posizionate nuove panchine, cestini portarifiuti e ridisegnati i vialetti interni con zone d’ombra destinate al relax delle famiglie e degli anziani del quartiere.

Poco distante, anche il giardino di via Valente ha terminato la sua metamorfosi. Gli interventi, partiti a inizio giugno, si sono conclusi in questi giorni: sono stati sistemati i tappeti erbosi, potate le alberature e rinnovati gli arredi per il tempo libero. L’apertura ufficiale al pubblico è prevista entro la fine del mese.

La sfida da 2,8 milioni di euro per il parco Madre Teresa di Calcutta

La partita più complessa e ambiziosa si gioca però lungo l’asse stradale di viale Palmiro Togliatti.

Qui sono entrate ufficialmente in azione le ruspe per dare il via al restyling del parco Madre Teresa di Calcutta, uno dei fiori all’occhiello del piano strategico comunale “100 parchi per Roma”.

L’intervento, finanziato con un investimento che supera i 2,8 milioni di euro, prevede la demolizione delle strutture abusive e dei vecchi manufatti fatiscenti sul lato della Togliatti.

Al loro posto nasceranno percorsi per il fitness all’aperto, un nuovo impianto di illuminazione a led per garantire la sicurezza anche nelle ore serali e un ampliamento del parco che “inghiottirà” via delle Siepi.

La strada senza uscita verrà infatti pedonalizzata e trasformata in un corridoio verde per collegare direttamente l’area giochi con il vicino asilo nido e la scuola elementare di via dei Sesami, eliminando una storica sacca di degrado e spaccio.

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