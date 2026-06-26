Zucchina: ortaggio leggero tra carotenoidi, vitamina C e protezione cellulare

La zucchina (Cucurbita pepo L.), conosciuta anche come courgette, appartiene alla famiglia delle Cucurbitaceae, la stessa di zucca, cetriolo, melone e anguria. Pur essendo botanicamente un frutto, in cucina viene comunemente utilizzata come ortaggio. È molto apprezzata per il gusto delicato, la digeribilità e la grande versatilità nelle preparazioni quotidiane.

Dal punto di vista nutrizionale, la zucchina è un alimento a bassa densità calorica, grazie all’elevato contenuto di acqua. Questa caratteristica la rende particolarmente adatta a regimi alimentari equilibrati e leggeri. Nonostante l’apporto calorico ridotto, contiene nutrienti utili come fibre, potassio, folati, vitamina A e vitamina C, oltre a minerali come magnesio e fosforo, importanti per il metabolismo e per il mantenimento della salute ossea.

Uno degli aspetti più interessanti della zucchina riguarda la presenza di composti bioattivi, in particolare carotenoidi. Tra questi si trovano luteina, β-carotene e zeaxantina, molecole naturali associate alla protezione dallo stress ossidativo. La luteina e la zeaxantina sono note anche per il loro ruolo nella salute visiva, mentre il β-carotene può contribuire all’apporto di precursori della vitamina A.

La quantità di questi composti può variare in base alla varietà e alla parte del frutto considerata. In uno studio su zucchine gialle e verde chiaro, la varietà gialla ha mostrato concentrazioni più elevate di carotenoidi, soprattutto nella buccia. Anche la vitamina C contribuisce al profilo antiossidante dell’ortaggio.

Dal punto di vista funzionale, la zucchina è stata studiata per la sua capacità di contrastare i danni ossidativi. Alcuni esperimenti hanno evidenziato che estratti di zucchina e suoi componenti non mostrano effetti genotossici alle concentrazioni testate e possono contribuire a proteggere il DNA da ossidanti. Questo suggerisce un potenziale ruolo protettivo legato alla presenza combinata di carotenoidi e vitamina C.

Un altro ambito di interesse riguarda l’attività antiossidante e antinfiammatoria. Estratti di zucchina verde e gialla hanno mostrato capacità di neutralizzare radicali liberi e specie reattive, con differenze tra le varietà.

In particolare, la zucchina gialla ha mostrato una buona attività antinfiammatoria nei test basati sulla neutralizzazione dell’ossido nitrico, mentre entrambe le varietà hanno evidenziato attività antiossidante.

Alcuni studi sperimentali hanno inoltre valutato possibili effetti antiproliferativi su cellule tumorali in laboratorio.

Questi risultati non devono essere interpretati come indicazioni terapeutiche, ma contribuiscono a spiegare perché la zucchina, come altri vegetali ricchi di fitocomposti, sia considerata interessante nell’ambito della prevenzione nutrizionale.

La zucchina può contenere anche composti tipici delle Cucurbitaceae, come cucurbitacine e altri metaboliti vegetali.

Queste sostanze sono note per il sapore amaro e per varie attività biologiche, ma sono presenti in quantità molto variabili e, nelle varietà comunemente consumate, normalmente non rappresentano un problema se l’ortaggio ha sapore normale. Un gusto eccessivamente amaro, invece, è un segnale da non ignorare.

La qualità nutrizionale della zucchina dipende anche dalle condizioni di coltivazione. In coltura idroponica, fattori come stagione, sistema di irrigazione e disponibilità di nutrienti possono influenzare resa, contenuto di zuccheri, vitamina C, nitrati, minerali e uso dell’acqua.

La ricetta: Carbonara con Zucchine

Ingredienti

320 g di spaghetti o rigatoni

2 zucchine medie

150 g di guanciale

4 tuorli

80 g di Pecorino Romano grattugiato

Pepe nero q.b.

Sale q.b.

Dosi per 4 persone

Procedimento

Lavare le zucchine e tagliarle a julienne o a rondelle sottili.Rosolare il guanciale in una padella senza aggiungere grassi fino a renderlo croccante. Metterlo da parte lasciando il suo grasso nella padella.

Nella stessa padella far saltare le zucchine per pochi minuti, lasciandole leggermente croccanti.

In una ciotola mescolare i tuorli con il Pecorino Romano e abbondante pepe nero fino a ottenere una crema.

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente, conservando un mestolo di acqua di cottura. Versare la pasta nella padella con le zucchine e aggiungere il guanciale. Togliere dal fuoco e unire la crema di tuorli e Pecorino. Mescolare velocemente aggiungendo poca acqua di cottura per ottenere una salsa cremosa. Servire subito con altro Pecorino e pepe nero macinato al momento.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

– Nutrients 9 (2017) 755. https://doi.org/10.3390/nu9070755

– Nutrition 78 (2020) 110788. https://doi.org/10.1016/j.nut.2020.110788

– Applied Nanoscience 13 (2023) 2251–2260. https://doi.org/10.1007/s13204-021-02111-z

– Scientia Horticulturae 105 (2005) 177–195. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2005.01.025

Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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