Luppolo: tra composti amaricanti, fitoestrogeni e potenziale nutraceutico

Il luppolo (Humulus lupulus L.) è una pianta rampicante appartenente alla famiglia delle Cannabaceae, conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella produzione della birra, alla quale conferisce aroma, amarezza e proprietà conservanti.

Tuttavia, negli ultimi decenni il luppolo ha attirato crescente interesse scientifico anche per il suo contenuto di composti bioattivi e per il suo potenziale utilizzo in ambito nutraceutico e farmacologico.

Le parti maggiormente utilizzate sono le infiorescenze femminili, chiamate strobili o coni, ricche di ghiandole resinose contenenti lupulina. In queste strutture si concentrano numerosi metaboliti secondari, tra cui acidi amari, oli essenziali e polifenoli.

I principali composti amaricanti sono gli α-acidi (umuloni) e i β-acidi (lupuloni), fondamentali nella produzione brassicola ma interessanti anche per le loro proprietà biologiche.

Dal punto di vista fitochimico, uno dei composti più studiati del luppolo è lo xantumolo: questa molecola è stata associata a proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antimicrobiche, oltre a potenziali effetti protettivi nei confronti di alcune patologie metaboliche e tumorali.

Durante il processo di produzione della birra, lo xantumolo viene in parte trasformato in isoxantumolo, mentre altri flavonoidi prenilati presenti nel luppolo possono dare origine a composti fitoestrogenici.

Tra questi, l’8-prenilnaringenina è considerata uno dei fitoestrogeni naturali più potenti finora identificati. La presenza di fitoestrogeni ha reso il luppolo particolarmente interessante nel contesto della salute femminile.

Alcuni studi suggeriscono che estratti standardizzati di luppolo possano contribuire ad alleviare alcuni sintomi associati alla menopausa, come vampate di calore, disturbi del sonno e alterazioni dell’umore. Per questo motivo il luppolo viene spesso utilizzato come ingrediente in integratori dedicati al benessere femminile.

Oltre all’attività estrogenica, i composti del luppolo sembrano influenzare diversi meccanismi metabolici.

Studi sperimentali hanno mostrato che alcuni estratti possono contribuire alla regolazione del metabolismo lipidico e glucidico, favorendo una riduzione dell’accumulo di grasso viscerale e un miglioramento della sensibilità insulinica. Questi effetti sono stati osservati soprattutto per alcuni derivati degli acidi amari e per lo xantumolo.

Un altro ambito di interesse riguarda l’attività antiossidante e antinfiammatoria. I polifenoli del luppolo sembrano modulare vie cellulari coinvolte nei processi infiammatori e nello stress ossidativo, contribuendo alla protezione cellulare.

In modelli sperimentali sono stati osservati effetti sulla riduzione di mediatori pro-infiammatori e sulla regolazione di enzimi coinvolti nelle risposte immunitarie.

Le proprietà antimicrobiche del luppolo sono note da secoli nel contesto della conservazione della birra. Oggi diversi studi confermano che alcuni composti del luppolo mostrano attività soprattutto contro batteri Gram-positivi. Questo aspetto ha stimolato l’interesse verso possibili applicazioni in campo alimentare e farmaceutico come conservanti naturali o ingredienti antimicrobici.

Il luppolo contiene anche oli essenziali responsabili del tipico aroma floreale, agrumato o speziato della birra. Composti come mircene, linalolo e geraniolo contribuiscono al profilo aromatico e vengono studiati anche per i loro possibili effetti rilassanti e sedativi.

Tradizionalmente, infatti, il luppolo è stato utilizzato come rimedio naturale per favorire il sonno e ridurre stati di agitazione. Dal punto di vista nutraceutico, uno degli aspetti più interessanti riguarda la grande varietà di composti presenti nella pianta e la loro possibile azione sinergica.

Tuttavia, la composizione degli estratti può variare notevolmente in funzione della varietà, delle condizioni di coltivazione, dei processi di estrazione e della trasformazione industriale. Per questo motivo, la standardizzazione degli estratti rappresenta ancora oggi una sfida importante.

La ricetta: Tagliatelle fresche con luppolo selvatico, salsiccia e pecorino

Ingredienti

320 g di tagliatelle fresche

200 g di germogli di luppolo selvatico

250 g di salsiccia fresca

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine d’oliva

Mezzo bicchiere di vino bianco

50 g di pecorino grattugiato

Pepe nero

Sale q.b.

Dosi per 4 persone

Procedimento

Lavare accuratamente i germogli di luppolo, eliminando le parti più dure e conservando solo quelle più tenere.

Scottare i germogli per circa 2 minuti in acqua bollente salata e raffreddarli immediatamente in acqua fredda per mantenerne il colore vivo.

Rosolare in padella l’aglio con un filo di olio extravergine d’oliva. Aggiungere la salsiccia sbriciolata e farla dorare uniformemente, quindi sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare l’alcol.

Unire i germogli di luppolo tagliati grossolanamente e lasciarli insaporire per qualche minuto insieme al condimento. Lessare le tagliatelle in abbondante acqua salata e trasferirle direttamente nella padella con il sugo, aggiungendo, se necessario, un po’ di acqua di cottura per amalgamare meglio il tutto.

Spegnere il fuoco e mantecare con pecorino grattugiato e pepe nero macinato al momento, fino a ottenere una crema leggera e avvolgente.

Chef Nausica Ronca (https://abitarearoma.it/le-tre-c-della-salute-cibo-chimica-cucina/)

Bibliografia utilizzata

– Molecules 25 (2020) 4201. https://doi.org/10.3390/molecules25184201

-Critical Reviews in Food Science and Nutrition 61 (2021) 1900-1913. https://doi.org/10.1080/10408398.2020.1767537

-Economic Botany 75 (2021) 302-322. https://doi.org/10.1007/s12231-021-09528-1

-Nutraceuticals 6 (2026) 32. https://doi.org/10.3390/nutraceuticals6020032

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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