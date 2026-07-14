Cocaina, armi e Rolex contraffatti: scoperto l’arsenale della droga ad Ardea

Una polveriera di droga, armi e denaro falso pronta a rifornire le piazze di spaccio del litorale romano.

È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Anzio durante un servizio straordinario di controllo del territorio a Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea da tempo sotto la lente delle forze dell’ordine.

Il bilancio dell’operazione, mirata a frenare la criminalità predatoria e il traffico di stupefacenti, parla di due arresti eccellenti, denunce a piede libero e il sequestro di un vero e proprio “tesoretto” illecito.

Il blitz dei militari ha passato al setaccio le strade interne e i complessi residenziali del comprensorio ardeatino, portando alla luce dinamiche criminali che vanno ben oltre il semplice spaccio al dettaglio.

Il bunker del 62enne: fucili, banconote false e Rolex nel cassetto

L’operazione più eclatante ha visto come protagonista un uomo di 62 anni, originario della Campania ma da tempo residente ad Ardea. Fermato per un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 78 grammi di cocaina pura.

Un quantitativo che ha spinto i Carabinieri a estendere la perquisizione alla sua abitazione, dove si sono spalancate le porte di un piccolo emporio del crimine:

L’arsenale: Due fucili perfettamente funzionanti e oltre 100 cartucce di vario calibro custoditi illegalmente.

Il falso lusso: Diversi orologi di marca Rolex magistralmente contraffatti, pronti a essere immessi sul mercato parallelo.

Il denaro “sporco”: Una mazzetta di banconote false per un valore complessivo che supera i 10.000 euro.

Per il sessantaduenne si sono spalancate immediatamente le porte del carcere, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida del fermo.

Il secondo blitz e la “caccia” lungo le strade

Negli stessi minuti, i militari hanno stretto il cerchio attorno a un secondo spacciatore. Si tratta di un ventottenne di Anzio, intercettato con 30 grammi di hashish e 6 grammi di marijuana.

La perquisizione nella sua camera da letto ha rivelato la presenza di bilancini di precisione e materiale plastico per il confezionamento delle dosi. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.

I numeri del dispositivo di sicurezza: In poche ore i Carabinieri hanno identificato 67 persone e controllato 43 veicoli. Tre assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura di Roma per il possesso di modiche quantità di droga per uso personale.

La stretta dei controlli si è fatta sentire anche sulle arterie stradali che collegano Ardea a Pomezia. Durante un posto di blocco, un ragazzo di 24 anni è stato denunciato a piede libero dopo che i militari hanno scoperto un coltello a serramanico nascosto nel vano portaoggetti della sua auto.

Il bilancio del codice della strada registra infine 13 sanzioni amministrative, per un ammontare di oltre 4.500 euro di multe, e il ritiro di una patente di guida.

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