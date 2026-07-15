Volo Roma Londra: durata, aeroporti e consigli utili per i romani prima di partire

Londra è una delle destinazioni più amate dai romani. La capitale britannica attira ogni anno milioni di italiani per turismo, lavoro, shopping e per visitare la numerosa comunità italiana residente in città. Prima di partire, la domanda più cercata è sempre la stessa: quanto dura il volo da Roma a Londra? La risposta è semplice, ma c’è molto altro da sapere per organizzare il viaggio nel migliore dei modi.

Quanto dura il volo Roma Londra

Il volo diretto da Roma Fiumicino a Londra dura circa due ore e venticinque minuti. È una delle tratte europee più frequentate e meglio servite, con partenze quotidiane operative durante tutto l’anno da parte di British Airways, Ryanair, easyJet, ITA Airways e Vueling.

Chi parte da Roma Ciampino, principalmente con i voli low cost di Ryanair, ha tempi di percorrenza analoghi ma deve considerare che l’aeroporto di destinazione è spesso Londra Stansted o Londra Gatwick, non Heathrow. Il trasferimento da Stansted al centro di Londra richiede circa un’ora con il treno Stansted Express, aggiungendo tempo al viaggio complessivo. Da Heathrow la Piccadilly Line della metropolitana porta in centro in 45-50 minuti per circa sei sterline. L’Express Heathrow è più veloce, quindici minuti, ma costa 28 sterline.

Il consiglio per i romani che vogliono ottimizzare i tempi: prenotare voli con arrivo a Heathrow per chi alloggia nel centro di Londra, e considerare Gatwick per chi si trova nelle zone sud della città.

Quando conviene partire da Roma

Le tariffe dei voli Roma-Londra variano significativamente durante l’anno. I prezzi più bassi si trovano tra novembre e marzo, esclusi il periodo natalizio e i ponti di inizio anno. Aprile, maggio e settembre sono i mesi migliori per combinare clima accettabile, folla gestibile e prezzi intermedi. Luglio e agosto sono i più cari e i più affollati, ma rimangono la scelta obbligata per chi viaggia con i figli in età scolastica.

Prenotare con sei-otto settimane di anticipo garantisce solitamente le tariffe migliori per i voli da Roma. Google Flights mostra i prezzi su base mensile e permette di identificare in pochi secondi i giorni più economici di un mese intero.

Cosa vedere a Londra: le attrazioni imperdibili

Londra per i romani ha un fascino particolare: è una capitale che regge il confronto con Roma per storia e monumenti, ma offre un’atmosfera e uno stile di vita completamente diversi. Quattro o cinque giorni sono il tempo minimo per coglierne l’essenza.

Il Tower Bridge, valutato 4,8 su oltre 183.000 recensioni e aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:00, è il simbolo più riconoscibile di Londra. Il biglietto di ingresso alla struttura include l’accesso alle passerelle in vetro sul livello superiore e ai motori vittoriani originali al livello inferiore. La vista sul Tamigi dalle passerelle trasparenti a 42 metri di altezza è una di quelle esperienze che i visitatori descrivono come inaspettatamente emozionanti anche per chi soffre di vertigini moderate.

La Tower of London, valutata 4,7 su oltre 120.000 recensioni e aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:30, è la fortezza medievale che ha ospitato re, prigionieri e i Gioielli della Corona per quasi mille anni. I Beefeaters, le guardie storiche in uniforme Tudor, conducono tour guidati inclusi nel biglietto che combinano storia, aneddoti e un’umorismo tipicamente britannico che i visitatori italiani trovano particolarmente apprezzabile. Prenotare online per evitare le code.

Big Ben, valutato 4,6 su quasi 100.000 recensioni e visibile 24 ore su 24 dall’esterno, è tecnicamente il nome della campana all’interno della Elizabeth Tower, ma la torre stessa è il simbolo di Londra che i romani fotografano più di ogni altro monumento. L’accesso interno è riservato ai residenti britannici con richiesta tramite il proprio parlamentare. La vista migliore è dal Ponte di Westminster al tramonto.

The View from The Shard, valutato 4,6 su oltre 8.000 recensioni e aperto dal mercoledì alla domenica dalle 14:00 alle 22:00, il sabato e la domenica dalle 10:00, è il belvedere del grattacielo più alto della Gran Bretagna a 309 metri. Il panorama a 360 gradi sulla città illuminata al tramonto è descritto dai visitatori come uno dei momenti più memorabili di qualsiasi visita a Londra. Il biglietto si acquista online con prenotazione dell’orario.

Dove mangiare a Londra: le migliori scelte per gli italiani

Londra è una città in cui mangiare bene non è difficile ma richiede di fare scelte consapevoli per non finire in trappole turistiche.

Ave Mario a Covent Garden su Henrietta Street, valutato 4,8 su oltre 29.000 recensioni e aperto tutti i giorni dalle 11:45, è la risposta londinese alla nostalgia di casa per i romani. Fa parte della catena Big Mamma che reinterpreta la cucina italiana con ingredienti di qualità in un’atmosfera cinematografica. I mafaldine al tartufo e la burrata al pesto sono i piatti più elogiati. Prenotazione obbligatoria.

Brother Marcus Covent Garden su Slingsby Place, valutato 4,9 su quasi 5.800 recensioni e aperto tutti i giorni dalle 8:00, è il ristorante che i romani che cercano qualcosa di diverso dalla cucina italiana consigliano agli amici. Cucina medio-orientale e mediterranea per colazione, brunch e cena con ingredienti freschi e preparazioni originali. La shakshuka, il baba ganoush e i piatti a base di halloumi sono le specialità più citate.

Mallow Borough Market, valutato 4,8 su quasi 5.800 recensioni e aperto tutti i giorni dalle 9:00, è il ristorante plant-based vicino a Borough Market che sorprende anche i carnivori romani più scettici. Le crocchette, il gnocchi e il lemon posset sono stati descritti come tra i piatti più gustosi mangiati a Londra.

Connettività a Londra: Post-Brexit e eSIM

Londra è fuori dall’Unione Europea. Dal 2021, il roaming gratuito che i cittadini italiani utilizzano in tutta l’UE non si applica nel Regno Unito. Gli operatori italiani come TIM, Vodafone e WindTre addebitano tariffe di roaming nel Regno Unito che variano da 3 a 15 euro al giorno per i soli dati mobili. Su una settimana a Londra, quella cifra può superare i 100 euro a telefono.

Per i romani che vogliono evitare questa spesa, il sito web di Holafly offre eSIM per il Regno Unito con piani dati illimitati acquistabili online e attivabili tramite QR code direttamente sullo smartphone prima della partenza da Fiumicino o Ciampino. Il numero italiano rimane attivo sulla SIM fisica per chiamate e messaggi, mentre l’eSIM gestisce i dati a tariffa fissa per tutta la durata del soggiorno londinese.

Informazioni pratiche per i romani

Valuta: La sterlina britannica (GBP). Un euro vale circa 0,85 sterline al cambio attuale. Londra è una delle capitali europee più care: un pasto in un pub costa 15-20 sterline, un biglietto della metropolitana 2-6 sterline secondo la zona.

Documenti: Dal 2021 i cittadini italiani devono presentare il passaporto valido per entrare nel Regno Unito. La carta d’identità non è più accettata. Verificare la validità del documento prima di acquistare i biglietti.

Fuso orario: Londra è un’ora indietro rispetto all’Italia durante l’ora legale e sulla stessa ora in inverno. L’ora di attività si sposta leggermente rispetto alle abitudini romane.

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