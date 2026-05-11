Turismo a Roma, patto per il “buon lavoro”: in Campidoglio la firma tra Comune ed EBTL

Roma prova a trasformare il boom turistico in occupazione stabile e qualificata. È stato firmato oggi in Campidoglio, nella Sala della Protomoteca, il protocollo d’intesa tra Roma Capitale ed EBTL, l’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, con l’obiettivo di rafforzare formazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo nel comparto turistico e della ristorazione.

L’accordo è stato sottoscritto nell’ambito dell’evento “Roma al Lavoro – Orientamento, Formazione e Occupazione nel settore del Turismo”, promosso dall’Assessorato capitolino alla Scuola, Formazione e Lavoro insieme all’ente bilaterale del settore.

Al centro dell’intesa c’è la volontà di costruire un sistema più strutturato tra istituzioni, imprese e formazione professionale, in un momento in cui il turismo continua a rappresentare uno dei principali motori economici della Capitale.

Il protocollo punta infatti a favorire l’accesso al lavoro per giovani, donne disoccupate e persone in condizioni di fragilità sociale, con particolare attenzione al fenomeno dei NEET, i ragazzi che non studiano e non lavorano.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato rispondere alla crescente domanda di personale nel settore turistico, dall’altro migliorare qualità e stabilità dell’occupazione, cercando di contrastare precarietà e lavoro povero.

Tra le iniziative previste figurano percorsi di orientamento professionale rivolti a chi intende entrare o rientrare nel comparto dell’accoglienza e della ristorazione, attività nelle scuole e nei centri di formazione professionale, corsi progettati insieme alle imprese e strumenti digitali per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Prevista anche l’organizzazione di job day, career day e fiere dedicate all’occupazione.

Durante l’incontro sono stati inoltre illustrati i risultati di alcune ricerche sviluppate in collaborazione con l’Università Roma Tre, focalizzate sull’evoluzione del mercato del lavoro turistico nel Lazio.

Gli studi hanno analizzato sia il fabbisogno occupazionale previsto per il primo semestre del 2025, sia le trasformazioni delle professioni del settore da qui al 2035, oltre alle differenze tra i vari contratti collettivi applicati nel comparto.

Per l’assessora capitolina alla Scuola, Formazione e Lavoro, Claudia Pratelli, la crescita record del turismo romano deve tradursi anche in un miglioramento delle condizioni lavorative.

«Il turismo rappresenta una straordinaria opportunità di sviluppo per la città – ha spiegato – ma questa crescita deve produrre più diritti, più tutele e salari dignitosi. Il protocollo nasce proprio per incentivare occupazione di qualità e valorizzare competenze e professionalità».

Sulla stessa linea anche il presidente di EBTL, Tommaso Tanzilli, che ha sottolineato la necessità di accompagnare l’aumento dei flussi turistici con un salto qualitativo nei servizi e nelle tutele per i lavoratori.

«La qualità dell’occupazione – ha dichiarato – passa anche attraverso contratti collettivi solidi e realmente rappresentativi».

A evidenziare il peso economico del settore è stato infine l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, che ha ricordato come il turismo abbia generato nel 2024 un indotto stimato in oltre 13 miliardi di euro.

Secondo i dati citati dall’assessore, negli ultimi tre anni l’occupazione nel comparto turistico romano sarebbe cresciuta del 5,5% annuo, ben oltre i livelli registrati nel periodo precedente alla pandemia.

Per il Campidoglio, il nuovo protocollo rappresenta dunque un tassello strategico nella costruzione di un modello turistico che punti non soltanto sui numeri record delle presenze, ma anche sulla qualità del lavoro e sulla sostenibilità sociale della crescita.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza