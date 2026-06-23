Regione Lazio, accordo sul salario accessorio: bonus da mille euro in busta paga a tutti i dipendenti contro il caro-vita

Un paracadute contro l’inflazione e il peso delle bollette direttamente nella busta paga dei dipendenti della Regione Lazio. È stato firmato questa mattina, nella sede della Giunta regionale, l’accordo di preintesa con le organizzazioni sindacali per la ripartizione del fondo del salario accessorio del comparto.

La misura principale del pacchetto di welfare aziendale prevede l’erogazione di un bonus straordinario da 1.000 euro pro capite destinato alla totalità dei 3.400 dipendenti dell’ente, con l’obiettivo specifico di alleggerire le spese delle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas, dei canoni di affitto e delle rate dei mutui.

Il piano non si limita al contributo assistenziale contro il caro-vita: l’intesa sblocca anche le attese progressioni economiche orizzontali (i passaggi di fascia interna), che garantiranno un aumento stabile dello stipendio a 1.033 unità di personale in base ai criteri di merito e anzianità concordati con le sigle sindacali.

Rocca: «Investiamo sul capitale umano per migliorare i servizi»

Soddisfatto il governatore della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha voluto sottolineare il valore politico dell’accordo in un momento di forte pressione sui bilanci familiari:

«Con questa intesa diamo un segnale concreto di attenzione e vicinanza ai dipendenti della Regione Lazio, che ogni giorno svolgono con impegno il proprio lavoro al servizio dei territori. In una fase segnata dall’aumento del costo della vita, abbiamo introdotto una misura capace di offrire un sostegno reale per le spese vive come utenze, affitti e mutui. Questo accordo conferma la volontà della nostra amministrazione di investire sul personale, valorizzandone il ruolo».

Rocca ha poi espresso il suo ringraziamento formale all’assessore competente e alle delegazioni sindacali per aver condotto in porto una trattativa lampo focalizzata sui bisogni reali dei lavoratori.

L’assessore Regimenti: «Una risposta immediata e innovativa»

Dietro il testo della preintesa c’è il lavoro di mediazione svolto dall’assessorato al Personale guidato da Luisa Regimenti, che ha lavorato in tandem con il direttore della struttura, Luigi Ferdinando Nazzaro.

«L’erogazione di un bonus straordinario di mille euro costituisce una novità assoluta e un precedente importante nell’ambito della gestione del personale della Giunta regionale – ha spiegato l’assessore Regimenti –. Si tratta di una risposta immediata alle difficoltà finanziarie che molte famiglie stanno affrontando a causa dei rincari energetici e della spinta inflazionistica sui beni primari».

Secondo Regimenti, il benessere organizzativo dei dipendenti pubblici ha un impatto diretto sull’efficienza della macchina burocratica: «Siamo convinti che la qualità dei servizi offerti ai cittadini passi inevitabilmente attraverso la serenità di chi lavora negli uffici regionali. La Giunta Rocca continuerà a muoversi lungo questa linea strategica, strutturando politiche del personale che siano sempre più orientate alla tutela reale del reddito, alla conciliazione dei tempi vita-lavoro e alla valorizzazione del merito».

Dopo la firma della preintesa, il testo passerà al vaglio degli organi di controllo interni per il via libera definitivo e la successiva liquidazione delle somme direttamente nei cedolini dei lavoratori.

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