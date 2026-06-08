AI e lavoro, svolta alla Regione Lazio: passa in Commissione la prima legge in Italia per tutelare i lavoratori dagli algoritmi

Mentre i giganti del tech corrono a colpi di aggiornamenti software e l’intelligenza artificiale ridisegna i flussi operativi delle aziende globali, la politica locale prova a tracciare una linea di confine per evitare il deserto occupazionale.

La Regione Lazio gioca d’anticipo e mette a segno un passaggio storico: la IX Commissione regionale (competente in materia di Lavoro, Formazione e Istruzione) ha approvato all’unanimità i primi articoli di una proposta di legge pionieristica, una delle primissime iniziative legislative in Italia specificamente disegnata per governare l’impatto dell’IA sul mercato del lavoro e tutelare i dipendenti dall’avanzata dell’automazione.

L’obiettivo dichiarato del Pirellone romano non è quello di firmare un manifesto neoluddisti contro il progresso scientifico, bensì di governare la transizione.

La vera sfida politica e sociale del testo è trovare un punto di equilibrio tra l’inevitabile innovazione digitale e la tenuta dei livelli occupazionali, offrendo una ciambella di salvataggio a quei profili professionali considerati oggi maggiormente vulnerabili alla sostituzione algoritmica.

Il piano del Lazio: ammortizzatori di competenze e fondi per il ricollocamento

Il cuore operativo della proposta di legge poggia su una strategia proattiva: non sussidi passivi, ma investimenti massicci nelle politiche attive del lavoro.

Il testo prevede l’attivazione di canali di finanziamento regionali destinati a programmi di reskilling e upskilling (aggiornamento e riqualificazione delle competenze).

In sostanza, i lavoratori che rischiano di vedere il proprio ruolo cancellato o fortemente ridimensionato dall’introduzione di software di intelligenza artificiale generativa o sistemi di automazione industriale verranno inseriti in percorsi protetti di formazione digitale.

L’obiettivo è trasformare il lavoratore esposto in un supervisore o in un operatore in grado di cooperare con la macchina, agevolando al contempo il reinserimento rapido in altri comparti per chi perde il posto.

Intesa bipartisan alla Pisana: la firma è del centrosinistra, ma il voto è unanime

A rendere politicamente rilevante il provvedimento è il clima di totale convergenza registrato tra i banchi del Consiglio regionale. La proposta di legge è nata su forte impulso dell’opposizione di centrosinistra, vedendo come prima firmataria la consigliera regionale Eleonora Mattia.

Tuttavia, il testo ha saputo raccogliere un consenso trasversale e privo di veti ideologici, incassando il semaforo verde anche da parte dei rappresentanti della maggioranza di centrodestra.

Un segnale evidente di come la sicurezza economica dei lavoratori davanti alla rivoluzione tecnologica sia ormai percepita come un’emergenza di sistema e una priorità strategica per il tessuto produttivo laziale, capace di azzerare i tradizionali steccati della dialettica politica.

Ora lo scoglio della Commissione Bilancio per il via libera definitivo

Nonostante l’ottimo esordio politico, l’iter della legge si appresta a varcare il corridoio più stretto del percorso istituzionale.

Il testo è stato formalmente trasmesso alla Commissione Bilancio, l’organismo tecnico-politico chiamato a mettere i numeri sotto le promesse e a verificare la sostenibilità economica delle coperture finanziarie necessarie a far partire i corsi di riqualificazione.

Solo dopo aver incassato il via libera contabile, il testo della legge “anti-algoritmi” tornerà in Commissione Lavoro per il definitivo coordinamento formale e, infine, approderà nell’Aula della Pisana per il voto finale del Consiglio.

Se non sorgeranno intoppi legati ai fondi, il Lazio conquisterà un indiscutibile primato nazionale, offrendo un modello normativo per il resto d’Italia su come accogliere l’innovazione senza trasformarla in un moltiplicatore di disuguaglianze sociali.

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