UICI Lazio sostiene “Visione Solidale”

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Lazio mette gratuitamente a disposizione la propria rete territoriale per diffondere il progetto promosso da Croce Rossa Italiana e Nuovista, finanziato dalla Fondazione Roma.

Restituire la vista a chi, per motivi economici, rischia di rinunciare alle cure. È questo l’obiettivo di “Visione Solidale”, il progetto che offre interventi di cataratta completamente gratuiti ai cittadini in condizioni di fragilità economica residenti o domiciliati nel Lazio.

L’iniziativa è promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lazio e da Nuovista S.r.l., con il finanziamento della Fondazione Roma, e vede la collaborazione gratuita dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale del Lazio (UICI Lazio), che ha deciso di mettere a disposizione la propria rete territoriale per far conoscere questa opportunità al maggior numero possibile di persone.

La salute visiva rappresenta un diritto fondamentale e, quando le difficoltà economiche ostacolano l’accesso alle cure, diventa indispensabile costruire una rete di solidarietà capace di raggiungere chi ha più bisogno.

Con questo spirito, UICI Lazio invita le proprie Sezioni territoriali, gli associati e tutte le realtà del Terzo Settore a collaborare nell’individuazione delle persone che potrebbero beneficiare del progetto.

Il programma garantisce gratuitamente l’intero percorso di cura: dalle visite diagnostiche pre-operatorie all’intervento chirurgico di cataratta, fino ai controlli post-operatori, senza alcun costo per il paziente.

Possono accedere all’iniziativa i cittadini residenti o domiciliati nel Lazio in possesso dei seguenti requisiti:

ISEE fino a 20.000 euro per i nuclei familiari;

ISEE fino a 14.000 euro per le persone singole;

residenza o domicilio nella Regione Lazio.

Per manifestare il proprio interesse è sufficiente inviare il nominativo e un recapito telefonico all’indirizzo uiclazio@uici.it all’attenzione della Dott.ssa Simona Fanini, che coordinerà la raccolta delle segnalazioni.

La collaborazione tra enti del Terzo Settore, realtà sanitarie e fondazioni rappresenta un modello virtuoso di integrazione tra competenze e risorse, capace di offrire risposte concrete ai bisogni della comunità.

Con il proprio contributo gratuito, UICI Lazio rinnova il proprio impegno nella tutela della salute visiva, nella promozione del diritto alle cure e nell’inclusione delle persone più fragili, affinché nessuno sia costretto a rinunciare alla possibilità di recuperare la vista per ragioni economiche.

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